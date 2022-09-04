В Запорожье устанавливают защитные металлические "капсулы" для ВСУ: выдерживает попадание снаряда

В Запорожье для военнослужащих ВСУ разработали новый элемент защиты. Некую металлическую "капсулу", которую можно разместить в блиндаже, и она даже может выдержать попадание снаряда.

Об этом рассказал корреспондент 24 канала из Запорожья. Ранее сообщалось о представителе украинского движения сопротивления в Токмаке, который подорвал себя, когда оккупанты пришли его арестовывать.

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Ноу-хау запорожских металлургов

Корреспондент отметил, что эта "капсула" – это ноу-хау от запорожских металлургов. По сути это огромная гафрированная бочка из металла, которая выдерживает попадание артиллерийского снаряда.

Облегченное укрытие в земле. К тому же его можно разобрать на детали, перенести на другое место и там оборудовать,

– заметил он.

Чертежи доступны для всех

По словам корреспондента, запорожские металлурги отдают чертеж этой "капсулы" всем, кому нужно, кто заинтересовался. Военные отмечают, что оно достаточно хорошее.

"Там можно сидеть, можно лежать. Кроме того, его можно объединить в более крупные блоки, где можно разместить взвод или даже роту", – подчеркнул корреспондент из Запорожья.

Сколько человек может быть в "капсуле"

Он добавил, поскольку "капсулы" можно объединить, то там может быть размещено от 30 до 90 человек. Но стандартная "капсула" вмещает до 30 человек. Это количество военнослужащих в обычном мотопехотном взводе.

Корреспондент 24 канала из Запорожья о защитных "капсулах" для ВСУ: смотрите видео

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