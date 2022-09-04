Про це розповів кореспондент 24 каналу із Запоріжжя. Раніше повідомлялось про представника українського руху опору в Токмаку, який підірвав себе, коли окупанти прийшли його заарештовувати.

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Ноу хау запорізьких металургів

Кореспондент зазначив, що ця "капсула" – це ноу хау від запорізьких металургів. По суті це величезна гафрована діжка з металу, яка витримує влучання артилерійського снаряду.

Полегшене укриття в землі. До того ж його можна розібрати на деталі, перенести на інше місце й там обладнати,

– зауважив він.

Креслення доступні для всіх

За словами кореспондента, запорізькі металурги віддають креслення цієї "капсули" усім, кому потрібно, хто зацікавився. Військові відзначають, що воно досить непогане.

"Там можна сидіти, можна лежати. Крім того, його можна об'єднати в більші блоки, де можна розмістити взвод чи навіть роту", – наголосив кореспондент із Запоріжжя.

Скільки людей можуть бути в "капсулі"

Він додав, оскільки "капсули" можна об'єднати, то загалом там може бути розміщено від 30 до 90 людей. Але стандартна "капсула" вміщає до 30 людей. Це кількість військовослужбовців у звичайному мотопіхотному взводі.

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