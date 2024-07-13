В последнем случае целью мог стать как сам объект, так и новейший ЗРК С-500, испытания которого проводились на этой площадке. Такой информацией с 24 Каналом поделился военный эксперт и генерал-лейтенант Игорь Романенко.

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По словам генерал-лейтенанта, нанеся удар по космическому испытательному полигону в Капустином Яру, можно повлиять на российские спутники. В то же время также есть возможность повредить всю систему, которая ими управляет – это более эффективно.

Что касается С-500, то его разрабатывали для уничтожения баллистических ракет среднего радиуса действия. Россияне всячески пытаются продемонстрировать "способность" этого комплекса. Ведь "мощь" С-300 и модернизированного С-400 сведена на нет. ЗРК даже не способны сбивать старые американские ракеты ATACMS, которыми Силы обороны пытаются их уничтожить.

Обратите внимание! В апреле 2024 года на этом полигоне проводили испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты.

Поэтому Россия передислоцировала С-500 для прикрытия логистического хаба в Джанкое, который обеспечивал деятельность войск врага на Юге, но и по этому комплексу украинские военные, вероятнее всего, нанесли удар.

Поэтому целями здесь могут быть как объект, который обеспечивает связь с космическими объектами, так и новейший зенитно-ракетный комплекс С-500, которых всего лишь несколько десятков в России,

– предположил Игорь Романенко.