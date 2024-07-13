В останньому випадку ціллю міг стати як сам об'єкт, так і новітній ЗРК С-500, випробування якого проводилося на цьому майданчику. Такою інформацією з 24 Каналом поділився військовий експерт та генерал-лейтенант Ігор Романенко.

Цікаво "Аналоговнєт" розбився у Підмосков'ї: що відомо про літак Sukhoi Superjet 100

Більше про Капустин Яр

За словами генерал-лейтенанта, завдавши удару по космічному випробувальному полігону у Капустиному Яру, можна вплинути на російські супутники. Водночас також є змога пошкодити всю систему, яка ними управляє – це більш ефективно.

Щодо С-500, то його розробляли для знищення балістичних ракет середнього радіуса дії. Росіяни усіляко намагаються продемонструвати "спроможність" цього комплексу. Адже "потуга" С-300 та модернізованого С-400 зведена нанівець. ЗРК навіть не здатні збивати старі американські ракети ATACMS, якими Сили оборони намагаються їх знищити.

Зверніть увагу! У квітні 2024 року на цьому полігоні проводили випробувальний запуск міжконтинентальної балістичної ракети.

Відтак Росія передислокувала С-500 для прикриття логістичного хабу у Джанкої, який забезпечував діяльність військ ворога на Півдні, але і по цьому комплексу українські військові, найімовірніше, завдали удару.

Тому цілями тут можуть бути як об'єкт, який забезпечує зв'язок з космічними об'єктами, так і новітній зенітно-ракетний комплекс С-500, яких всього лише декілька десятків у Росії,

– припустив Ігор Романенко.