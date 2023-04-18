Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра прикладных исследований Андрей Каракуц. По его словам, западные разведки не раз говорили о такой угрозе. Однако пока нет конкретных данных, которые позволили бы обвинить Китай.
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Как Китай может поставлять оружие в Россию
Как отметил Каракуц, Китай уже мог поставлять компоненты двойного назначения, которые затем используются в российских беспилотниках или другой технике. Это позволяет получать важные запчасти, которые не удается приобрести из-за санкций ЕС и США.
Несмотря на это, ничто не мешает Китаю поставлять оружие России через третьи страны. Это можно сделать, условно, через КНДР, Иран, Беларусь или ту же Мьянму – другие авторитарные режимы, поддерживающие Россию.
Вот такие визиты, как приезд министра обороны Китая в Россию, демонстрируют, что Москва может что-нибудь предложить Пекину. Это технологии производства атомных лодок или определенные арктические проекты,
– отметил Каракуц.
Действительно ли Китай может передать оружие для России: смотрите видео
Также Россия сейчас пытается показательно продемонстрировать свою значимость для Китая. В этом контексте следует взглянуть на заявление Путина по Тихоокеанскому флоту. Тот начал рассказывать, что отдельные компоненты морских сил могут использовать в любых конфликтах по разным направлениям.
Впрочем, Каракуц сомневается, что за этими словами стоит сигнал, что Россия вмешается в потенциальную войну Китая с Тайванем. Для Кремля будет чрезвычайно опасно вступать в прямую конфронтацию с США, Японией, которые поддержат Тайвань.
Министр обороны Китая приехал в Россию: коротко
- Недавно министр обороны Китая Ли Шинфу прибыл в Москву. Он встретился с диктатором Владимиром Путиным и его приспешником Сергеем Шойгу.
- Оба рассказывали, что сотрудничество Китая и России хорошо развивается. Путин же начал говорить, что обе страны регулярно обмениваются важной информацией по линии военных ведомств.
- Известно, что Ли Шинфу с 2018 года находится под санкциями США. Все из-за военного сотрудничества Китая с Россией, в рамках которого там закупили истребители Су-35 и комплексы С-400.