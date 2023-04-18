Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра прикладных исследований Андрей Каракуц. По его словам, западные разведки не раз говорили о такой угрозе. Однако пока нет конкретных данных, которые позволили бы обвинить Китай.

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Как Китай может поставлять оружие в Россию

Как отметил Каракуц, Китай уже мог поставлять компоненты двойного назначения, которые затем используются в российских беспилотниках или другой технике. Это позволяет получать важные запчасти, которые не удается приобрести из-за санкций ЕС и США.

Несмотря на это, ничто не мешает Китаю поставлять оружие России через третьи страны. Это можно сделать, условно, через КНДР, Иран, Беларусь или ту же Мьянму – другие авторитарные режимы, поддерживающие Россию.

Вот такие визиты, как приезд министра обороны Китая в Россию, демонстрируют, что Москва может что-нибудь предложить Пекину. Это технологии производства атомных лодок или определенные арктические проекты,

– отметил Каракуц.

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Также Россия сейчас пытается показательно продемонстрировать свою значимость для Китая. В этом контексте следует взглянуть на заявление Путина по Тихоокеанскому флоту. Тот начал рассказывать, что отдельные компоненты морских сил могут использовать в любых конфликтах по разным направлениям.

Впрочем, Каракуц сомневается, что за этими словами стоит сигнал, что Россия вмешается в потенциальную войну Китая с Тайванем. Для Кремля будет чрезвычайно опасно вступать в прямую конфронтацию с США, Японией, которые поддержат Тайвань.

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