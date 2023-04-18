Про це 24 Каналу розповів керівник Центру прикладних досліджень Андрій Каракуц. За його словами, західні розвідки неодноразово говорили про таку загрозу. Однак наразі немає конкретних даних, які дали б підставу звинуватити Китай.

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Як Китай може постачати зброю до Росії

Як наголосив Каракуц, Китай вже міг постачати компоненти подвійного призначення, які потім використовують в російських безпілотниках чи іншій техніці. Це дозволяє отримувати важливі запчастини, які не вдається придбати через санкції ЄС та США.

Попри це, ніщо не заважає Китаю постачати зброю до Росії через треті країни. Це можна зробити, умовно, через КНДР, Іран, Білорусь чи ту ж М'янму – інші авторитарні режими, які підтримують Росію.

Ось такі візити, як приїзд міністра оборони Китаю до Росії, демонструють, що Москва може щось запропонувати Пекіну. Це технології виробництва атомних човнів або ж певні арктичні проєкти,

– зазначив Каракуц.

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Також Росія зараз намагається показово продемонструвати свою важливість для Китаю. У цьому контексті варто глянути на заяву Путіна щодо Тихоокеанського флоту. Той почав розповідати, що окремі компоненти морських сил можуть використовувати в будь-яких конфліктах на різних напрямках.

Утім, Каракуц сумнівається, що за цими словами стоїть сигнал, що Росія втрутиться у потенційну війну Китаю з Тайванем. Для Кремля буде надзвичайно небезпечно вступати в пряму конфронтацію зі США, Японією, які підтримають Тайвань.

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