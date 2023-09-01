Глава Минкульта ездит на незадекларированном авто и не раз нарушал ПДД, – СМИ

Временно исполняющий обязанности главы Минкульта Ростислав Карандеев ездит на незадекларированной машине. Также он неоднократно нарушал правила дорожного движения.

Уже после назначения на должность временного исполняющего обязанности министра культуры против него открыли исполнительное производство о взыскании штрафа за нарушение ПДД. До этого Карандеев не соблюдал безопасную дистанцию и столкнулся с другим автомобилем, также управлял пьяным.

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Что известно о нарушении ПДД Карандеевым уже на новой должности

Ростислав Карандеев и его жена не являются владельцами автомобилей. На исполняющего обязанности министра культуры в начале августа 2023 года открыли исполнительное производство о взыскании штрафа за нарушение правил дорожного движения. Перед этим производство было в 2019 году и в обоих случаях взыскатель – Управление патрульной полиции в Киеве.

Сам Карандеев в комментарии журналистам объяснил, что штраф получил якобы за парковку в неустановленном месте, а не уплатил его вовремя только потому, что не успел.

Журналисты не нашли в Едином реестре должников подтверждение слов Карандеева о штрафе именно за неправильную парковку. По словам эксперта, за неправильную парковку штраф выписывают на владельца машины (кем Карандеев не является).

Когда происходит нарушение правил, у человека есть две недели, чтобы оплатить штраф самостоятельно. Далее этим занимается Государственная исполнительная служба. Если человека привлекают к админответственности за неправильную парковку, то штраф выписывают на владельца авто,

– рассказал частный исполнитель Валерий Притуляк.

По его словам, есть два варианта:

он или был рядом с парковщиками, когда они начали заполнять данные о нарушениях;

или, если вы не уверены, какое там нарушение было, возможно, он нарушил правила дорожного движения и его остановили полицейские.

Эксперт объяснил, что ездить на машине может и человек, имеющий водительское удостоверение и не имеющий собственного авто.

Карандеев не задекларировал машину

Ростислав Карандеев рассказал, что автомобиль, на котором он ездит, принадлежит его тестю и эту машину им с женой подарили на свадьбу.



Документы на машину, присланные Карандеев

Ее исполняющий обязанности министра не задекларировал, поскольку на момент начала пользования транспортом "декларирование прекратилось". До ноября 2020 года Карандеев ездил на другом авто – Honda CRV 2004 года, который, по словам чиновника, попал в аварию и был серьезно поврежден. В то же время, ни одну из машин Ростислав Карандеев не декларировал.

Я вообще не сильно пользовался машиной. Спрашивал у НАПК (Нацагентство по предотвращению коррупции, – 24 Канал) – указывать или не указывать – было отмечено, что все зависит от того, сколько времени я ею пользуюсь. Это автомобиль родителей моей бывшей жены Аллы, машина не была постоянно в моем пользовании. Опять же – поехать на дачу, к родителям или еще куда-то – мне сказали, что это не критично. Если авто есть в собственности. Можно и не указывать,

– рассказал исполняющий обязанности министра.

Юрист Центра противодействия коррупции Вадим Валько объяснил – если машиной пользовались систематически, ее нужно декларировать.

"К тому времени было разъяснение НАПК, что если субъект декларирования не пользуется имуществом по состоянию на 31.12 отчетного периода, то и указывать в декларации актив не нужно. Однако это разъяснение противоречило статье 46 закона и впоследствии вообще было отменено", – объяснил Валько.

Карандеев официально прокомментировал информацию

Ростислав Карандеев в 2012 году получил штраф 340 гривен за то, что не соблюдал безопасную дистанцию и столкнулся с другим автомобилем. Будучи замминистра в марте 2015 года, управлял автомобилем пьяный. Поэтому суд лишил его водительских прав на год. Ростислав Карандеев не обжаловал решение и год не имел права ездить за рулем.

После выхода материала журналистов исполняющий обязанности министра официально прокомментировал информацию о нарушении им правил дорожного движения и невыполнении требований по декларированию.

Национальным агентством по предотвращению коррупции была проведена полная проверка моей декларации за 2020 год. Я получил замечания, учтенные в повторно поданной исправленной декларации,

– заявил политик.

Также он пояснил, что автомобиль Mazda CX5, которым он сейчас пользуется, принадлежит отцу его жены.

"До 2022 года я управлял указанным автомобилем крайне редко, поэтому это не нуждалось в декларировании. После начала полномасштабной войны, я пользуюсь автомобилем тестя постоянно, что, конечно, будет отражено в декларации, которую я обязательно подам, чтобы избежать недоразумений в этой теме", – пообещал Ростислав Карандеев.

Относительно нарушения правил дорожного движения, он отметил, что за последний год он имеет единственный штраф за неправильную парковку.

В 2015 году я был заподозрен в управлении автомобилем в нетрезвом состоянии. По решению суда – не управлял год. Я в полной мере понес ответственность за этот инцидент перед законом,

– отметил нынешний глава Минкульта.

Он также отметил, что он открыт для оценок и обсуждений его профессиональной деятельности.