Карантин больше для непривитых, – заместитель Кличко спрогнозировал новые ограничения в Киеве

21 октября 2021 , 16:30
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Источник:

24 канал

Киев находится в оранжевой карантинной зоне. Однако COVID-19 распространяется настолько активно, что осталось буквально несколько дней до красной зоны.

Такое мнение высказал заместитель мэра Киева Николай Поворозник в эфире 24 канала. Он заверил, что столица активно готовится к новым ограничениям.

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22 октября состоится заседание штаба КГГА по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, на котором обсудят новые ограничения.

Сейчас мы говорим о том, что это больше карантин для невакцинированных,
– отметил Поворозник.

Транспорт

"Ограничений по транспорту, надеюсь, не будет. Он будет работать сейчас в обычном режиме", – заверил заместитель мэра.

Бизнес

В то же время организации и предприятия будут работать только те, у которых работники имеют 100% вакцинацию и будут принимать только вакцинированных посетителей.

"Бизнес активно готовился к возможным карантинным ограничениям в красной зоне. У нас есть активный диалог со многими секторами. Они готовы к работе в таком режиме, понимая, что другого варианта на сегодня нет", – пояснил Поворозник.

В КГГА спрогнозировали ограничения в Киеве: смотрите видео

Коротко о COVID-19 в Киеве

  • Количества больных и госпитализированных увеличивается ежедневно.
  • В столице получили 2 дозы вакцины уже более миллиона человек.
  • Примерно 98 – 99% больных, которые попадают в больницы, невакцинированные.
Автор: Тетяна Пасічник