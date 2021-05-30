Карантин в Украине на лето могут ослабить, – Ляшко

Виктор Ляшко заявил, что в Украине на летний период могут ослабить карантинные ограничения из-за пандемии коронавируса. Сейчас люди уже чувствуют карантинную усталость.
Министр здравоохранения Украины Ляшко заявил, что в Украине сейчас стабилизировалась ситуация. Людям необходимо позволить отдохнуть.
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Отвечая на вопрос о возможном ослаблении карантина, Ляшко ответил: "Да, на летний период".
Уже есть карантинная усталость, пандемическая усталость. Поэтому когда у нас стабилизация эпидситуации, можно немного-немного приоткрыть, сделать определенные послабления,
– подчеркнул глава Минздрава.
По словам Ляшко, сейчас речь идет о золотой середине – способности медицинской системы лечить и экономическими другими вещами.
Коронавирус в Украине: последние новости
- По состоянию на 30 мая в Украине коронавирусом заболели 2 201 472 человека. К сожалению, умерли более 50 тысяч инфицированных.
- В течение суток 29 мая зафиксировали 1 703 новых инфицированных.
- Прививки от коронавируса в Украине получили уже 1 015 978 человека.
- Ляшко пообещал, что до конца 2021 года все желающие вакцинироваться смогут это сделать. Кроме того, политик пообещал, что в Украине запустят "паспорта вакцинации".