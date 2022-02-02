Карантин в Украине: сколько областей попали в красную зону и какие там ограничения

В Украине растет количество новых случаев инфицирования COVID-19. Пока большинство регионов – "оранжевые". Однако вскоре красная зона может расшириться на 9 областей.

Сейчас в красной зоне карантина находятся Ивано-Франковская и Ровненская области. Однако Минздрав предупреждает, что зону могут существенно расширить.

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Какие области могут "покраснеть"

Волынская область,

Донецкая область,

Житомирская область,

Закарпатская область,

Одесская область,

Сумская область.

Сейчас они относятся к оранжевой зоне. Кроме них, там еще есть Винницкая, Запорожская, Луганская, Львовская, Николаевская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области. Остальные регионы – "желтые".

Правила карантинных зон

Красная зона запрещает:

работу заведений общественного питания. Разрешена только доставка и заказ навынос;

работу ТРЦ и других развлекательных заведений. Например, кинотеатров, театров;

работу учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов школ;

деятельность непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;

проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей;

работу учреждений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведение кино- и видеосъемки.

работу учреждений образования.

Важно, что ограничения не будут применять, если у всех посетителей, работников, участников и организаторов массовых мероприятий будет "зеленый" COVID-сертификат, отрицательный ПЦР-тест или сертификат о выздоровлении.

Желтая зона

В этой зоне также запрещена работа заведений общественного питания, ТРЦ, спортзалов, бассейнов, кинотеатров и тому подобное.

Учебные заведения не могут работать, если на самоизоляции находятся более 50% учащихся и работников, а также, если вакцинировано меньше, чем 100% сотрудников.

Однако все запреты не будут действовать, если все посетители и работники будут иметь хотя бы желтый сертификат о вакцинации. Так же можно показать отрицательный ПЦР-тест или сертификат о вакцинации.

Оранжевая зона

Эта зона не предусматривает дополнительных ограничений, но предупреждает о приближении к красной зоне.