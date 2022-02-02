Карантин в Украине: сколько областей попали в красную зону и какие там ограничения
Источник:24 канал
В Украине растет количество новых случаев инфицирования COVID-19. Пока большинство регионов – "оранжевые". Однако вскоре красная зона может расшириться на 9 областей.
Сейчас в красной зоне карантина находятся Ивано-Франковская и Ровненская области. Однако Минздрав предупреждает, что зону могут существенно расширить.
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Какие области могут "покраснеть"
- Волынская область,
- Донецкая область,
- Житомирская область,
- Закарпатская область,
- Одесская область,
- Сумская область.
Сейчас они относятся к оранжевой зоне. Кроме них, там еще есть Винницкая, Запорожская, Луганская, Львовская, Николаевская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области. Остальные регионы – "желтые".
Правила карантинных зон
Красная зона запрещает:
- работу заведений общественного питания. Разрешена только доставка и заказ навынос;
- работу ТРЦ и других развлекательных заведений. Например, кинотеатров, театров;
- работу учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов школ;
- деятельность непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;
- проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей;
- работу учреждений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведение кино- и видеосъемки.
- работу учреждений образования.
Важно, что ограничения не будут применять, если у всех посетителей, работников, участников и организаторов массовых мероприятий будет "зеленый" COVID-сертификат, отрицательный ПЦР-тест или сертификат о выздоровлении.
Желтая зона
- В этой зоне также запрещена работа заведений общественного питания, ТРЦ, спортзалов, бассейнов, кинотеатров и тому подобное.
- Учебные заведения не могут работать, если на самоизоляции находятся более 50% учащихся и работников, а также, если вакцинировано меньше, чем 100% сотрудников.
Однако все запреты не будут действовать, если все посетители и работники будут иметь хотя бы желтый сертификат о вакцинации. Так же можно показать отрицательный ПЦР-тест или сертификат о вакцинации.
Оранжевая зона
Эта зона не предусматривает дополнительных ограничений, но предупреждает о приближении к красной зоне.
Карантинние зоны в Украине / Инфографика 24 канала
Какова ситуация с коронавирусом в Украине
- В конце января – начале февраля в Украине стремительно выросло количество заболевших коронавирусом.
- Например, за минувшие сутки, 1 февраля, обнаружили 35 014 новых инфицированных COVID-19. В больницы госпитализировали 4 314 человек с подтвержденным COVID-19 или имеющимися признаками болезни.
- Больше всего новых случаев инфицирования коронавирусом обнаружили во Львовской области – почти 3 тысячи. На втором месте город Киев.
- Однако такие цифры могут быть лишь "экватором". Министр здравоохранения Виктор Ляшко прогнозировал, что будет до 60 тысяч больных в сутки. Однако он подчеркивает, что надо сохранять спокойствие.