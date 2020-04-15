В украинских городах усиливают карантин перед Пасхой: Где и какие запреты будут действовать

Перед пасхальными праздниками в некоторых украинских городах вводят дополнительные карантинные ограничения. По мнению властей, эти меры минимизируют распространение коронавируса среди людей. В основном запреты касаются выхода из дома и выезда из населенных пунктов в выходные.

Также кое-где людям запрещают посещать кладбища и принимать участие в поминальных службах. Соответствующие решения принимают штабы по ликвидации чрезвычайной ситуации или местные власти.

Киев

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В праздничные дни – с четверга 16 апреля по понедельник 20 апреля – будет усилен контроль на блокпостах на въездах в Киев. Как сообщил мэр города Виталий Кличко, вводится обязательная термометрия для водителей и пассажиров транспорта, следующих в столицу.

Это касается автобусов, грузо-пассажирского, легкового транспорта, перевозящего трех человек, включая водителя.

Проверка на блокпостах: основное

Если во время проверки температура человека будет выше 37,5 градусов, тогда вызовут бригаду для тестирования на COVID-19 и отправят этого человека на самоизоляцию.

Если же температура будет выше 38,0 градусов – человека принудительно госпитализируют.

Кроме дистанционного измерения температуры, при необходимости также будут проводить досмотр вещей, багажа, транспортных средств, грузов.

Также при необходимости могут блокировать движение.

Кроме того, комиссия по чрезвычайным ситуациям Киева приняла решение о переносе поминальных дней. Все кладбища столицы закроют в первую неделю после Пасхи. Поэтому чествование умерших перенесли на 6 июня.

В Киеве по состоянию на 15 апреля зафиксировано 612 случаев коронавирусной болезни, от ее осложнений умерли 11 человек, выздоровели – 12.

Запорожье

Город закроют на въезд и выезд во время пасхальных праздников. Запорожье является карантинной зоной. То же самое касается таких городов региона, как Мелитополь, Бердянск и Энергодар.

На праздничные дни въезд и выезд в карантинные зоны (эти 4 города) будет запрещен. Поэтому граждане должны заранее купить все необходимое, чтобы отпраздновать Пасху дома.

Проезд в карантинных зонах будет возможен только для медицинского транспорта и тех, кто поставляет необходимые товары или материалы.

На утро 15 апреля в регионе зафиксировали 99 случаев COVID-19. Среди них – два летальных, выздоровели 12 пациентов с коронавирусом.

Днепр

В Днепропетровской области с 13:00 18 апреля до 6:00 20 апреля также усилят карантинные мероприятия.

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Там председатель ОГА Александр Бондаренко призвал жителей области в этот период не покидать свои дома.

Не откладывайте закупки на выходные, а сделайте их заранее. Во время праздничных дней откажитесь от поездок и походов по магазинам. Оставайтесь дома,

– подчеркнул он.

В Днепропетровской области пока 74 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, летальных случаев нет, выздоровели 8 человек.

Черновцы

На Буковине, которая по состоянию на 15 апреля занимает второе место в Украине по количеству инфицированных COVID-19, карантин на Пасху тоже усиливают.

В области вторые выходные подряд будет действовать особый режим ограничительных мер. Продлится он в течение Пасхальных праздников. Начнется в 13:00 в субботу, 18 апреля, а закончится в 6:00 вторника, 21 апреля. Соответствующее решение было принято на заседаниях областной и государственной комиссий по чрезвычайным ситуациям.

Что предусматривают дополнительные карантинные ограничения на Буковине:

людям запрещено выходить на улицу;

усилены ограничения относительно передвижения и пребывания людей в общественных местах;

не будут работать продуктовые магазины;

заправочные станции будут обслуживать только специальные категории водителей.

По состоянию на 15 апреля на Буковине 589 инфицированных COVID-19. Летальных случаев в Черновицкой области – 8, выздоровели 214 пациентов.

Львов

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Во Львове горожан просят воздержаться от посещения кладбищ в период карантина. Такое решение было принято совместно с Советом Церквей города. Поэтому, посещение священнослужителями и мирянами кладбищ возможно после окончания карантина.

Хотя жителям Львовской области и рекомендуют находиться дома на праздники, строгого ограничения по передвижению против них не ввели.

С рекомендациями можно ознакомиться в материале 24 канала.

По состоянию на 15 апреля на Львовщине зафиксировали 152 случая заболевания коронавирусом, из них 6 человек во Львове выздоровели, еще 6 – умерли.

Тернополь

В Тернополе перед Пасхой тоже усилили карантин. В частности, местные власти там запретили посещать кладбища.

Что предусматривают новые ограничения:

запрет на массовые посещения кладбищ;

запрет проведения поминальных служб;

запрет продавать весовое мороженое, напитки на разлив через розничную торговлю;

запрет работы пунктов приема вторичного сырья;

запрет работы уличных автоматов самообслуживания, кроме автоматов с питьевой водой, банкоматов, терминалов и платежных киосков;

владельцы банкоматов, автоматов с питьевой водой и платежных киосков должны убирать и проводить дезинфекцию дважды в день.

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До недавнего времени Тернопольщина входила в тройку областей-лидеров по количеству больных COVID-19 человек. Сейчас она занимает четвертое место в этом печальном антирейтинге. В регионе по состоянию на 15 апреля 287 инфицированных коронавирусом, из них 5 человек погибли, а 15 – выздоровели.

Коростень

В Коростене на Житомирщине из-за эпидемии коронавируса верующим запретили посещать храмы на Пасху. Кроме того, все торговые сети, в частности, продуктовые магазины, не будут работать от 18 до 20 апреля.

Коростень бьет рекорды в области по количеству зараженных коронавирусом. Поэтому в городе также увеличат количество патрулей полиции и Нацгвардии.

Всего в Житомирской области 130 больных коронавирусом людей. Из них – 3 умерли и только один человек выздоровел. В Коростене уже подтверждены 46 случаев инфицирования, новых за последние сутки – 16.

Какова ситуация с коронавирусом в Украине? За последние сутки в Украине зарегистрировали 392 новых случая заражения коронавирусом. Это, по словам главы Минздрава, новый антирекорд, поэтому говорить о выходе Украины из карантина, к сожалению, рано.



От осложнений, вызванных COVID-19, в Украине умерли 108 человек. Выздоровели – 143 пациента.



Карантинные ограничения по всей Украине / Инфографика 24 канала