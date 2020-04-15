В украинских городах усиливают карантин перед Пасхой: Где и какие запреты будут действовать
Перед пасхальными праздниками в некоторых украинских городах вводят дополнительные карантинные ограничения. По мнению властей, эти меры минимизируют распространение коронавируса среди людей. В основном запреты касаются выхода из дома и выезда из населенных пунктов в выходные.
Также кое-где людям запрещают посещать кладбища и принимать участие в поминальных службах. Соответствующие решения принимают штабы по ликвидации чрезвычайной ситуации или местные власти.
Киев
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В праздничные дни – с четверга 16 апреля по понедельник 20 апреля – будет усилен контроль на блокпостах на въездах в Киев. Как сообщил мэр города Виталий Кличко, вводится обязательная термометрия для водителей и пассажиров транспорта, следующих в столицу.
Это касается автобусов, грузо-пассажирского, легкового транспорта, перевозящего трех человек, включая водителя.
Проверка на блокпостах: основное
- Если во время проверки температура человека будет выше 37,5 градусов, тогда вызовут бригаду для тестирования на COVID-19 и отправят этого человека на самоизоляцию.
- Если же температура будет выше 38,0 градусов – человека принудительно госпитализируют.
- Кроме дистанционного измерения температуры, при необходимости также будут проводить досмотр вещей, багажа, транспортных средств, грузов.
- Также при необходимости могут блокировать движение.
Кроме того, комиссия по чрезвычайным ситуациям Киева приняла решение о переносе поминальных дней. Все кладбища столицы закроют в первую неделю после Пасхи. Поэтому чествование умерших перенесли на 6 июня.
В Киеве по состоянию на 15 апреля зафиксировано 612 случаев коронавирусной болезни, от ее осложнений умерли 11 человек, выздоровели – 12.
Запорожье
Город закроют на въезд и выезд во время пасхальных праздников. Запорожье является карантинной зоной. То же самое касается таких городов региона, как Мелитополь, Бердянск и Энергодар.
На праздничные дни въезд и выезд в карантинные зоны (эти 4 города) будет запрещен. Поэтому граждане должны заранее купить все необходимое, чтобы отпраздновать Пасху дома.
Проезд в карантинных зонах будет возможен только для медицинского транспорта и тех, кто поставляет необходимые товары или материалы.
На утро 15 апреля в регионе зафиксировали 99 случаев COVID-19. Среди них – два летальных, выздоровели 12 пациентов с коронавирусом.
Днепр
В Днепропетровской области с 13:00 18 апреля до 6:00 20 апреля также усилят карантинные мероприятия.
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Там председатель ОГА Александр Бондаренко призвал жителей области в этот период не покидать свои дома.
Не откладывайте закупки на выходные, а сделайте их заранее. Во время праздничных дней откажитесь от поездок и походов по магазинам. Оставайтесь дома,
– подчеркнул он.
В Днепропетровской области пока 74 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, летальных случаев нет, выздоровели 8 человек.
Черновцы
На Буковине, которая по состоянию на 15 апреля занимает второе место в Украине по количеству инфицированных COVID-19, карантин на Пасху тоже усиливают.
В области вторые выходные подряд будет действовать особый режим ограничительных мер. Продлится он в течение Пасхальных праздников. Начнется в 13:00 в субботу, 18 апреля, а закончится в 6:00 вторника, 21 апреля. Соответствующее решение было принято на заседаниях областной и государственной комиссий по чрезвычайным ситуациям.
Что предусматривают дополнительные карантинные ограничения на Буковине:
- людям запрещено выходить на улицу;
- усилены ограничения относительно передвижения и пребывания людей в общественных местах;
- не будут работать продуктовые магазины;
- заправочные станции будут обслуживать только специальные категории водителей.
По состоянию на 15 апреля на Буковине 589 инфицированных COVID-19. Летальных случаев в Черновицкой области – 8, выздоровели 214 пациентов.
Львов
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Во Львове горожан просят воздержаться от посещения кладбищ в период карантина. Такое решение было принято совместно с Советом Церквей города. Поэтому, посещение священнослужителями и мирянами кладбищ возможно после окончания карантина.
Хотя жителям Львовской области и рекомендуют находиться дома на праздники, строгого ограничения по передвижению против них не ввели.
С рекомендациями можно ознакомиться в материале 24 канала.
По состоянию на 15 апреля на Львовщине зафиксировали 152 случая заболевания коронавирусом, из них 6 человек во Львове выздоровели, еще 6 – умерли.
Тернополь
В Тернополе перед Пасхой тоже усилили карантин. В частности, местные власти там запретили посещать кладбища.
Что предусматривают новые ограничения:
- запрет на массовые посещения кладбищ;
- запрет проведения поминальных служб;
- запрет продавать весовое мороженое, напитки на разлив через розничную торговлю;
- запрет работы пунктов приема вторичного сырья;
- запрет работы уличных автоматов самообслуживания, кроме автоматов с питьевой водой, банкоматов, терминалов и платежных киосков;
- владельцы банкоматов, автоматов с питьевой водой и платежных киосков должны убирать и проводить дезинфекцию дважды в день.
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До недавнего времени Тернопольщина входила в тройку областей-лидеров по количеству больных COVID-19 человек. Сейчас она занимает четвертое место в этом печальном антирейтинге. В регионе по состоянию на 15 апреля 287 инфицированных коронавирусом, из них 5 человек погибли, а 15 – выздоровели.
Коростень
В Коростене на Житомирщине из-за эпидемии коронавируса верующим запретили посещать храмы на Пасху. Кроме того, все торговые сети, в частности, продуктовые магазины, не будут работать от 18 до 20 апреля.
Коростень бьет рекорды в области по количеству зараженных коронавирусом. Поэтому в городе также увеличат количество патрулей полиции и Нацгвардии.
Всего в Житомирской области 130 больных коронавирусом людей. Из них – 3 умерли и только один человек выздоровел. В Коростене уже подтверждены 46 случаев инфицирования, новых за последние сутки – 16.
Какова ситуация с коронавирусом в Украине? За последние сутки в Украине зарегистрировали 392 новых случая заражения коронавирусом. Это, по словам главы Минздрава, новый антирекорд, поэтому говорить о выходе Украины из карантина, к сожалению, рано.
От осложнений, вызванных COVID-19, в Украине умерли 108 человек. Выздоровели – 143 пациента.
Карантинные ограничения по всей Украине / Инфографика 24 канала
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