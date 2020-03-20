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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 СЕРГЕЙ ШАХОВ КОРОНАВИРУС COVID-19
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      Карантин не побеждает коронавирус, – политолог о ситуации в Украине

      Политическая анатомия - Читати новину українською

      О том, как коронавирус продолжает парализовать мир, карантине, экономическом кризисе – в эфире 24 каналу в программе "Политическая анатомия" говорили политолог Владимир Фесенко, Олег Саакян и экономист Андрей Длигач.

      Карантин в Украине

      Итальянской статистики в Украине, скорее всего, не будет. У нас шаг распространения будет иной, потому что мы успели ввести карантин на малых цифрах. Такое мнение в эфире 24 каналу в программе "Политанатомия" высказал политолог Олег Саакян.

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      По его словам, карантин нужен для того, чтобы вирус не распространялся со бешеной скоростью и мы могли выиграть время.

      Дело в том, что карантин не побеждает коронавирус. Он помогает сбить волну,
      – заявил Саакян.

      По мнению эксперта, на втором этапе нужно успеть начать тестирование на коронавирус с опережающим темпом. Это необходимо для того, чтобы каждый день находить скрытые случаи, которые уже есть.

      Что известно о карантине в Украине?В Украине 12 марта 2020 года по всей территории объявили карантин на три недели – до 3 апреля 2020 года.

      Кабинет Министров поддержал инициативу Владимира Зеленского и ввел усиленные ограничительные мероприятия на территории всей Украины 16 марта 2020 года.

      Из-за угрозы распространения коронавируса власти закрыли ТРЦ, рестораны, кафе, метро, ​​кинотеатры и запретили железнодорожные, авиа, автобусные и междугородные пассажирские перевозки.

      карантин метро заборона
      Что запрещено в Украине / Инфографика 24 канала

      Зато политолог Владимир Фесенко считает, что в случае с карантином существует чисто психологическая проблема – недооценка угроз. По его словам, люди чувствуют опасность, когда есть массовые случаи смертей.

      О ситуации в больницах Италии

      В Италии продолжает складываться сложная ситуация с заболеванием коронавирусом. Все цифры, о которых говорят, – это реальные мертвые и реальные больные.

      Медсестра частной больницы города Брешия Ирина Устиянич заявила, что в больницах места уже нет ни для больных, ни мертвых.

      Всех мертвых только кремируют, ведь нельзя их хоронить в землю. Крематории переполнены. Они уже не справляются с наплывом мертвых людей. Это ужасная и страшная реальность Италии,
      – сообщила Ирина Устиянич.

      "В больнице, где я работаю, в морге места нет. Поэтому сделали такие большие палатки, куда просто складывают мертвых людей. Далее этим уже занимаются похоронные службы", – добавила Устиянич.

      Медсестра вспомнила, что еще две недели назад в Италии уже был карантин и ограничения. Однако, например, бары и развлекательные заведения были официально открыты и могли работать до 18 часов вечера. "Теперь эти открытые бары мы разгребаем в больницах", – сообщила Устиянич.

      Об экономическом кризисе в Украине

      Коронавирус нанес серьезный удар по мировой экономике. Европейский Союз потратит более триллиона евро на компенсацию тех проблем, которые происходят. Сейчас в Украине нет достаточно ресурсов для того, чтобы компенсировать проседание в экономике.

      По словам Андрея Длигача для улучшения экономической ситуации в стране должен быть сделан ряд важных решений.

      ► Первое. Сам предприниматель должен получить такие льготы, которые позволят не увольнять работников, а держать их. Это может быть компенсация по выплатам определенных налогов: налоги на фонд заработной платы, ЕСВ (единый социальный взнос – 24 канал).

      Второе. Это компенсации, связанные с скрытой безработицей и с отпусками за свой счет. Есть альтернатива – перевод, например, на сокращенную рабочую неделю. Это сейчас обсуждается.

      Третье. Это вопрос того, что сам бизнес должен получить доступ к удешевленным кредитным ресурсам, которые позволят пережить период проседания. Это касается не только ресторанного бизнеса, но и дистрибьюторских, и большого количества производственных бизнесов.

      Предложение есть, но все упирается в то, что стране нужны деньги. Свободных денег в государстве нет,
      – отметил Андрей Длигач.

      Эксперт рассказал, что за первые 2 месяца 2020 года в Украине не выполнили показатели по поступлению в бюджет – почти 20% отставание. Однако даже на высоком уровне – на уровне МВФ, руководства страны – все понимают, что надо искать финансовые ресурсы.

      О работе парламента на время карантина

      Для того, чтобы Верховная Рада имела силу и собралась в сессионном зале достаточно 226 голосов. Сейчас в правительстве рассчитывают на то, что большинство фракций будут сознательными и соберутся на заседание парламента, если часть из них будет на самоизоляции.

      Внеочередная сессия Верховной Рады может происходить через сутки после того, как объявит спикер парламента. Об этом в эфире программы "Политанатомия" на 24 канале рассказала депутат партии "Слуга народа" Евгения Кравчук.

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      Она также подчеркнула, что Верховная Рада не находится на полноценном карантине. То есть депутаты работают дистанционно.

      Коронавирус в Украине: сколько людей заразились
      19 марта
      Автор: Артем Овдиенко
      Теги: Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Новости Украины Новости политики Бюджет Мировой кризис 2020 Бизнес Верховная Рада Слуга народа Политическая анатомия
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