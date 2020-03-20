Карантин не перемагає коронавірус, – політолог про ситуацію в Україні
Про те, як коронавірус продовжує паралізувати світ, карантин, економічну кризу– в ефірі 24 каналу у програмі "Політична анатомія" говорили політолог Володимир Фесенко, Олег Саакян та економіст Андрій Длігач.
Карантин в Україні
Італійської статистики в Україні, скоріш за все, не буде. В нас крок розповсюдження буде інакший, тому що ми встигли ввести карантин на малих цифрах. Таку думку в ефірі 24 каналу у програмі "Політанатомія" висловив політолог Олег Саакян.
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За його словами, карантин потрібен для того, щоб вірус не розповсюджувався зі шаленою швидкістю і ми могли виграти час.
Річ у тім, що карантин не перемагає коронавірус. Він допомагає збити хвилю, – заявив Саакян.
На думку експерта, на другому етапі потрібно встигнути розпочати тестування на коронавірус з випереджальним темпом. Це необхідно для того, щоб кожен день віднаходити приховані випадки, які вже є.
Що відомо про карантин в Україні?В Україні 12 березня 2020 року по всій території оголосили карантин на три тижні – до 3 квітня 2020 року.
Кабінет Міністрів підтримав ініціативу Володимира Зеленського і ввів посилені обмежувальні заходи на території усієї України 16 березня 2020 року.
Через загрозу поширення коронавірусу влада закрила ТРЦ, ресторани, кафе, метро, кінотеатри та заборонили залізничне, авіа, автобусне та міжміське пасажирське перевезення.
Що заборонено в Україні / Інфографіка 24 каналу
Натомість політолог Володимир Фесенко вважає, що у випадку з карантином існує суто психологічна проблема – недооцінка загроз. За його словами, люди відчувають небезпеку, коли є масові випадки смертей.
Про ситуацію в лікарнях Італії
В Італії продовжує тривати складна ситуаця із захворюванням на коронавірус. Усі цифри, про які говорять, – це реальні мертві та реальні хворі.
Медсестра приватної лікарні міста Брешія Ірина Устіянич заявила, що в лікарнях місця вже немає ні для хворих, ні для мертвих.
Всіх мертвих тільки кремують, адже не можна їх хоронити в землю. Крематорії переповнені. Вони вже не справляються з напливом мертвих людей. Це є жахлива й страшна реальність Італії,
– повідомила Ірина Устіянич.
"В лікарні, де я працюю, в моргу місця немає. Тому зробили такі великі палатки, куди просто складають мертвих людей. Далі цим вже займаються похоронні служби", – додала Устіянич.
Медсестра пригадала, що ще два тижні тому в Італії вже був карантин та обмеження. Проте, наприклад, бари та розважальні заклади були офіційно відкриті й могли працювати до 18 години вечора. "Тепер ці відкриті бари ми розгрібаємо в лікарнях", – повідомила Устіянич.
Про економічну кризу в Україні
Коронавірус завдав серйозного удару по світовій економіці. Європейський Союз витратить понад трильйон євро на компенсацію тих проблем, які відбуваються. Наразі в України немає достатньо ресурсів для того, щоб компенсувати просідання в економіці.
За словами Андрія Длігача для покращення економічної ситуації в країні має бути зроблена низка важливих рішень.
►Перше. Сам підприємець має отримати такі пільги, які дозволять не звільняти працівників, а тримати їх. Це може бути компенсація щодо виплат певних податків: податки на фонд заробітної плати, ЄСВ (єдиний соціальний внесок – 24 канал).
►Друге. Це компенсації, пов’язані з прихованим безробіттям і з відпустками власним коштом. Є альтернатива – переведення, наприклад, на скорочений робочий тиждень. Це зараз обговорюється.
►Третє. Це питання того, що сам бізнес має отримати доступ до здешевлених кредитних ресурсів, які дозволять пережити період просідання. Це стосується не лише ресторанного бізнесу, а й дистрибуційних, та великої кількості виробничих бізнесів.
Пропозиція є, однак все впирається в те, що країні потрібні гроші. Вільних грошей у державі немає,
– зазначив Андрій Длігач.
Експерт розповів, що за перші 2 місяці 2020 року в Україні не виконали показники щодо надходження до бюджету – майже 20% відставання. Однак навіть на високому рівні – на рівні МВФ, керівництва країни – всі розуміють, що треба знаходити фінансові ресурси.
Про роботу парламенту на час карантину
Для того, щоб Верховна Рада мала силу та зібралась у сесійній залі достатньо 226 голосів. Зараз в уряді розраховують на те, що більшість фракцій будуть свідомими і зберуться на засідання парламенту, якщо частина з них буде на самоізоляції.
Позачергова сесія Верховної Ради може відбуватися за добу після того, як оголосить спікер парламенту. Про це в ефірі програми "Політанатомія" на 24 каналі розповіла депутатка партії "Слуга народу" Євгенія Кравчук.
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Вона також наголосила, що Верховна Рада не перебуває на повноцінному карантині. Тобто депутати працюють дистанційно.