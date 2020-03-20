Карантин не перемагає коронавірус, – політолог про ситуацію в Україні

Про те, як коронавірус продовжує паралізувати світ, карантин, економічну кризу– в ефірі 24 каналу у програмі "Політична анатомія" говорили політолог Володимир Фесенко, Олег Саакян та економіст Андрій Длігач.

Карантин в Україні

Італійської статистики в Україні, скоріш за все, не буде. В нас крок розповсюдження буде інакший, тому що ми встигли ввести карантин на малих цифрах. Таку думку в ефірі 24 каналу у програмі "Політанатомія" висловив політолог Олег Саакян.

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За його словами, карантин потрібен для того, щоб вірус не розповсюджувався зі шаленою швидкістю і ми могли виграти час.

Річ у тім, що карантин не перемагає коронавірус. Він допомагає збити хвилю, – заявив Саакян.

На думку експерта, на другому етапі потрібно встигнути розпочати тестування на коронавірус з випереджальним темпом. Це необхідно для того, щоб кожен день віднаходити приховані випадки, які вже є.

Що відомо про карантин в Україні?В Україні 12 березня 2020 року по всій території оголосили карантин на три тижні – до 3 квітня 2020 року.



Кабінет Міністрів підтримав ініціативу Володимира Зеленського і ввів посилені обмежувальні заходи на території усієї України ​16 березня 2020 року.



Через загрозу поширення коронавірусу влада закрила ТРЦ, ресторани, кафе, метро, кінотеатри та заборонили залізничне, авіа, автобусне та міжміське пасажирське перевезення.



Що заборонено в Україні / Інфографіка 24 каналу

Натомість політолог Володимир Фесенко вважає, що у випадку з карантином існує суто психологічна проблема – недооцінка загроз. За його словами, люди відчувають небезпеку, коли є масові випадки смертей.

Про ситуацію в лікарнях Італії

В Італії продовжує тривати складна ситуаця із захворюванням на коронавірус. Усі цифри, про які говорять, – це реальні мертві та реальні хворі.

Медсестра приватної лікарні міста Брешія Ірина Устіянич заявила, що в лікарнях місця вже немає ні для хворих, ні для мертвих.

Всіх мертвих тільки кремують, адже не можна їх хоронити в землю. Крематорії переповнені. Вони вже не справляються з напливом мертвих людей. Це є жахлива й страшна реальність Італії,

– повідомила Ірина Устіянич.

"В лікарні, де я працюю, в моргу місця немає. Тому зробили такі великі палатки, куди просто складають мертвих людей. Далі цим вже займаються похоронні служби", – додала Устіянич.

Медсестра пригадала, що ще два тижні тому в Італії вже був карантин та обмеження. Проте, наприклад, бари та розважальні заклади були офіційно відкриті й могли працювати до 18 години вечора. "Тепер ці відкриті бари ми розгрібаємо в лікарнях", – повідомила Устіянич.

Про економічну кризу в Україні

Коронавірус завдав серйозного удару по світовій економіці. Європейський Союз витратить понад трильйон євро на компенсацію тих проблем, які відбуваються. Наразі в України немає достатньо ресурсів для того, щоб компенсувати просідання в економіці.

За словами Андрія Длігача для покращення економічної ситуації в країні має бути зроблена низка важливих рішень.

►Перше. Сам підприємець має отримати такі пільги, які дозволять не звільняти працівників, а тримати їх. Це може бути компенсація щодо виплат певних податків: податки на фонд заробітної плати, ЄСВ (єдиний соціальний внесок – 24 канал).

►Друге. Це компенсації, пов’язані з прихованим безробіттям і з відпустками власним коштом. Є альтернатива – переведення, наприклад, на скорочений робочий тиждень. Це зараз обговорюється.

►Третє. Це питання того, що сам бізнес має отримати доступ до здешевлених кредитних ресурсів, які дозволять пережити період просідання. Це стосується не лише ресторанного бізнесу, а й дистрибуційних, та великої кількості виробничих бізнесів.

Пропозиція є, однак все впирається в те, що країні потрібні гроші. Вільних грошей у державі немає,

– зазначив Андрій Длігач.

Експерт розповів, що за перші 2 місяці 2020 року в Україні не виконали показники щодо надходження до бюджету – майже 20% відставання. Однак навіть на високому рівні – на рівні МВФ, керівництва країни – всі розуміють, що треба знаходити фінансові ресурси.

Про роботу парламенту на час карантину

Для того, щоб Верховна Рада мала силу та зібралась у сесійній залі достатньо 226 голосів. Зараз в уряді розраховують на те, що більшість фракцій будуть свідомими і зберуться на засідання парламенту, якщо частина з них буде на самоізоляції.

Позачергова сесія Верховної Ради може відбуватися за добу після того, як оголосить спікер парламенту. Про це в ефірі програми "Політанатомія" на 24 каналі розповіла депутатка партії "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

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Вона також наголосила, що Верховна Рада не перебуває на повноцінному карантині. Тобто депутати працюють дистанційно.