Наслідки коронавірусу: які галузі в Україні очікує економічна криза

Через пандемію коронавірусу у всьому світі йде економічний спад. Які наслідки для України і що необхідно для її подолання, – в матеріалі сайту 24 каналу.

Де відбудеться економічне падіння?

За словами директора Інституту соціально-економічної трансформації Іллі Несходовського, спад відбувається в таких галузях: пасажирські авіаперевезення, які можуть навіть збанкрутувати. Транспортні перевезення.

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Закриття кафе, ресторанів, торгових центрів суттєво по ним вдарить. Вони відправлять у відпустки своїх співробітників або скоротять їм зарплату. Це призведе до суттєвого падіння платоспроможного попиту. Відповідно – згортання споживання в найближчі тижні через зменшення доходів українців. Це однозначно вдарить по економіці, зменшиться ріст ВВП, – зазначає економічний експерт.



Що заборонено в Україні / Інфографіка 24 каналу

Які можливі наслідки та як Україні вийти з кризи?

Економічні наслідки, пов’язані рішеннями щодо боротьби пандемією коронавірусу, ми побачимо через два-три місяці. Інфляція буде мінімальною. Лише на групи імпортних товарів, які прив’язані до курсу долара. Ціни на них підвищаться,

– говорить Несходовський.

З іншого боку, пояснює Несходовський, буде ефект доміно. Падає виручка, припиняються або притримуються платежі підприємств контрагентам. Якщо говорити про підприємства, які торгують імпортною продукцією, то наслідки для економіки будуть мінімальні. Але, якщо це українські товари, то йде подальше зниження обсягів реалізації.

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Кредит МВФ, за словами економіста, про що зараз ведуться переговори, буде направлений на поповнення золотовалютних резервів України. Це підтримає гривню. Але є недовиконання Держбюджету, оскільки підприємства менше перераховуватимуть податків, – не вистачатиме 50-80 мільярдів гривень на місяць. Дефіцит бюджету може збільшиться до 10%, хоча заплановано 2,4%. І зростатиме діра в Пенсійному фонді – близько 30% місячних надходжень.

Необхідно боротися з коронавірусом. Але заходи щодо протидії пандемії коштують певну суму грошей. Великобританія, Нідерланди не закривають кордони, оскільки співвідносять фінансові можливості з наслідками. Щоб запустити економіку, необхідно влити десятки мільярдів доларів,

– підкреслив Ілля Несходовський.

Українська економіка ввійшла в кризу потужною

В НБУ запевняють: українська економіка готова до будь-яких кризових явищ. Заступник очільника Нацбанку Олег Чурій заявив, що в НБУ немає незакритих операцій, а банківська система реструктуризована.

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У 2013 у нас дефіцит платіжного балансу сягав майже 10% ВПП. Зараз це 0,5%,

– наголосив Чурій.



В Нацбанку запевняють, що ситуація під контролем / Фото НБУ

Як наголошує директор Інституту соціально-економічної трансформації, є об’єктивні фактори, чому українська економіка трохи просіла в січні: через ситуацію на світових ринках. У цілому катастрофічного нічого не було, і в кризу Україна ввійшла досить потужною.

В України немає суттєвого закредитування ні населення, ні бізнесу. Відсутні валютні кредити, валютні вкладення. Виключення – облігації внутрішньої державної позики, але вони зв’язані певним терміном їх вкладення – від року до семи. Плюс значна ліквідність банків,

– розповідає Ілля Несходовський.

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Які заходи для стабілізації соціально-економічної ситуації вживає влада?