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      Последствия коронавируса: какие отрасли в Украине ожидает экономический кризис

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      Из-за пандемии коронавируса во всем мире идет экономический спад. Какие последствия для Украины и что необходимо для их преодоления, – в материале сайта 24 канала.

      Где состоится экономическое падение?

      По словам директора Института социально-экономической трансформации Ильи Несходовского, спад происходит в следующих областях: пассажирские авиаперевозки, которые могут даже обанкротиться. Транспортные перевозки.

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      Закрытие кафе, ресторанов, торговых центров существенно по ним ударит. Они отправят в отпуска своих сотрудников или сократят им зарплату. Это приведет к существенному падению платежеспособного спроса. Соответственно – свертывание потребления в ближайшие недели из-за уменьшения доходов украинцев. Это однозначно ударит по экономике, уменьшится рост ВВП,
      – отмечает экономический эксперт.


      Что запрещено в Украине / Инфографика 24 канала

      Какие возможные последствия и как Украине выйти из кризиса?

      Экономические последствия, связанные с решениями по борьбе с пандемией коронавируса, мы увидим через два-три месяца. Инфляция будет минимальной. Только на группы импортных товаров, которые привязаны к курсу доллара. Цены на них повысятся,
      – говорит Несходовский.

      С другой стороны, объясняет Несходовский, будет эффект домино. Падает выручка, прекращаются или придерживаются платежи предприятий контрагентам. Если говорить о предприятиях, торгующих импортной продукцией, то последствия для экономики будут минимальны. Но если это украинские товары, то идет снижение объемов реализации.

      Смотрите видеообращение Зеленского:

      Кредит МВФ, по словам экономиста, о котором сейчас ведутся переговоры, будет направлен на пополнение золотовалютных резервов Украины. Это поддержит гривну. Но есть недовыполнение Госбюджета, поскольку предприятия будут меньше перечислять налогов – не хватает 50-80 миллиардов гривен в месяц. Дефицит бюджета может увеличится до 10%, хотя запланировано 2,4%. И будет расти дыра в Пенсионном фонде – около 30% месячных поступлений.

      Необходимо бороться с коронавирусом. Но меры по противодействию пандемии стоят определенную сумму денег. Великобритания, Нидерланды не закрывают границы, поскольку соотносят финансовые возможности с последствиями. Чтобы запустить экономику, необходимо влить десятки миллиардов долларов,
      – подчеркнул Илья Несходовский.

      Украинская экономика вошла в кризис мощной

      В НБУ уверяют: украинская экономика готова к любым кризисным явлениям. Заместитель главы Нацбанка Олег Чурий заявил, что в НБУ нет незакрытых операций, а банковская система реструктуризирована.

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      В 2013 году у нас дефицит платежного баланса достигал почти 10% ВПП. Сейчас это 0,5%,
      – отметил Чурий.


      В Нацбанке уверяют, что ситуация под контролем / Фото НБУ

      Как отмечает директор Института социально-экономической трансформации, есть объективные факторы, почему украинская экономика немного просела в январе: из-за ситуации на мировых рынках. В целом катастрофического ничего не было, и в кризис Украина вошла достаточно мощной.

      В Украине нет существенного кредитирования ни населения, ни бизнеса. Отсутствуют валютные кредиты, валютные вложения. Исключение – облигации внутреннего государственного займа, но они связаны определенным сроком их вложения – от года до семи. Плюс значительная ликвидность банков,
      – рассказывает Илья Несходовский.

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      Какие меры по стабилизации социально-экономической ситуации принимает власть?

      • Наибольшие государственный и коммерческий банки ввели валютные ограничения из-за нехватки наличности на рынке. С 18 марта клиенты ПриватБанка могут обменять валюту только онлайн. Нацбанк отмечает, что пока не рассматривает возможности введения валютных ограничений в Украине, поскольку контролирует ситуацию. У регулятора достаточно резервов, чтобы удерживать ситуацию с валютой под контролем.
      • НБУ разработает льготный режим для всех заемщиков на время карантина.
      • Верховная Рада Украины приняла законопроект, которым ввела налоговые и административные льготы для бизнеса и граждан в связи с карантином из-за пандемии коронавируса.
      • Верховная Рада запретила всем финансовым учреждениям начислять штрафы, пени по кредитам для населения на период карантина.
      • Президент Владимир Зеленский в своем видеообращении отметил: граждане, которые получают пенсию меньше 5 тысяч гривен, получат доплату – тысячу гривен.
      • Президент поручил Минфину провести переговоры с МВФ о последствиях преодоления коронавируса и ожидает от банков введения кредитных каникул.
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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Статьи Публикации Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Новости политики Владимир Зеленский Верховная Рада НБУ Бюджет 2020
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