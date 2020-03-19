Последствия коронавируса: какие отрасли в Украине ожидает экономический кризис

Из-за пандемии коронавируса во всем мире идет экономический спад. Какие последствия для Украины и что необходимо для их преодоления, – в материале сайта 24 канала.

Где состоится экономическое падение?

По словам директора Института социально-экономической трансформации Ильи Несходовского, спад происходит в следующих областях: пассажирские авиаперевозки, которые могут даже обанкротиться. Транспортные перевозки.

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Закрытие кафе, ресторанов, торговых центров существенно по ним ударит. Они отправят в отпуска своих сотрудников или сократят им зарплату. Это приведет к существенному падению платежеспособного спроса. Соответственно – свертывание потребления в ближайшие недели из-за уменьшения доходов украинцев. Это однозначно ударит по экономике, уменьшится рост ВВП,

– отмечает экономический эксперт.



Что запрещено в Украине / Инфографика 24 канала

Какие возможные последствия и как Украине выйти из кризиса?

Экономические последствия, связанные с решениями по борьбе с пандемией коронавируса, мы увидим через два-три месяца. Инфляция будет минимальной. Только на группы импортных товаров, которые привязаны к курсу доллара. Цены на них повысятся,

– говорит Несходовский.

С другой стороны, объясняет Несходовский, будет эффект домино. Падает выручка, прекращаются или придерживаются платежи предприятий контрагентам. Если говорить о предприятиях, торгующих импортной продукцией, то последствия для экономики будут минимальны. Но если это украинские товары, то идет снижение объемов реализации.

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Кредит МВФ, по словам экономиста, о котором сейчас ведутся переговоры, будет направлен на пополнение золотовалютных резервов Украины. Это поддержит гривну. Но есть недовыполнение Госбюджета, поскольку предприятия будут меньше перечислять налогов – не хватает 50-80 миллиардов гривен в месяц. Дефицит бюджета может увеличится до 10%, хотя запланировано 2,4%. И будет расти дыра в Пенсионном фонде – около 30% месячных поступлений.

Необходимо бороться с коронавирусом. Но меры по противодействию пандемии стоят определенную сумму денег. Великобритания, Нидерланды не закрывают границы, поскольку соотносят финансовые возможности с последствиями. Чтобы запустить экономику, необходимо влить десятки миллиардов долларов,

– подчеркнул Илья Несходовский.

Украинская экономика вошла в кризис мощной

В НБУ уверяют: украинская экономика готова к любым кризисным явлениям. Заместитель главы Нацбанка Олег Чурий заявил, что в НБУ нет незакрытых операций, а банковская система реструктуризирована.

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В 2013 году у нас дефицит платежного баланса достигал почти 10% ВПП. Сейчас это 0,5%,

– отметил Чурий.



В Нацбанке уверяют, что ситуация под контролем / Фото НБУ

Как отмечает директор Института социально-экономической трансформации, есть объективные факторы, почему украинская экономика немного просела в январе: из-за ситуации на мировых рынках. В целом катастрофического ничего не было, и в кризис Украина вошла достаточно мощной.

В Украине нет существенного кредитирования ни населения, ни бизнеса. Отсутствуют валютные кредиты, валютные вложения. Исключение – облигации внутреннего государственного займа, но они связаны определенным сроком их вложения – от года до семи. Плюс значительная ликвидность банков,

– рассказывает Илья Несходовский.

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Какие меры по стабилизации социально-экономической ситуации принимает власть?