Карантин в Украине: ситуация на улицах Киева и Львова – фото, видео

В Украине усилили меры карантина: закрывают метро и междугородное сообщение. Открытыми останутся только жизненно необходимые заведения: аптеки, АЗС, продуктовые и хозяйственные магазины. Корреспонденты 24 канала показали, как выполняют условия карантина в Киеве и Львове и какова ситуация на улицах городов.

Киев

17 марта в Киеве должны прекратить работу ТРЦ, заведения общественного питания. Работать будут хозяйственные продуктовые магазины, аптеки и АЗС. Под запретом проведение массовых мероприятий, до начала апреля не будут работать спортивные клубы и заведения индустрии красоты.

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Корреспондентка 24 канала посетила один из киевских ТРЦ. По ее словам, полностью торговля там пока не прекратилась Администрация ТРЦ прокомментировала это тем, что сейчас они ждут специальную комиссию, которая сможет разъяснить, какие объекты смогут продолжить работу, а какие – нет. Еще с 12 марта в ТРЦ не работают кинотеатры и развлекательные центры.

"Сейчас мы ожидаем комиссию. Она будет проходить по магазинам, которые на нулевом этаже. Будут решать, это хозяйственные магазины. Подпадают под постановление Кабмина, или под постановление КГГА, потому что там есть небольшая разница", – отметила представительница ТРЦ "Гулливер" Татьяна Атаджанова.



Позади корреспондента можно заметить, как закрывается ТРЦ / Скриншот из видео

Представители бизнеса ждут более четких распоряжений. По Киеву заметно, что владельцы тороговых точек складывают товары и закрываются. Они не паникуют, но понимают, что их бизнес пострадает.

Жители Киева по-разному комментируют карантин, однако паники нет.

Звонил в МИД и звонил на горячую линию. Я предупреждал еще на две недели вперед, что так должно произойти, что надо было раньше все это сделать (карантин – 24 канал),

– рассказал один из жителей Киева, ссылаясь на опыт Италии, которая поздно отреагировала и не смогла остановить вирус.

Львов

На улицах Львова стало меньше людей, часть граждан ходят с масками. В общественном транспорте людей меньше.

"Мы проверили несколько автобусов и трамваев. Там было больше людей чем рекомендовано. Однако все старались стоять дальше друг от друга", – сообщил корреспондент 24 канала.

Напомним, в маршрутке можно ехать максимум 10 людям, в троллейбусах – по 20 человек, в вагоне трамвая – тоже.

Закрыты сувенирные магазинчики, рестораны, кафе. Последние предлагают доставку еды на дом. Органный зал, Львовская опера будет транслировать мероприятия в режиме онлайн.

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Аптеки работают в обычном режиме, правда очереди теперь выглядят иначе – они начинаются извне. Люди заходят в аптеки только в том случае, если из нее кто-то выходит. аналогично работают и банки. У супермаркетех продуктов достаточно.

Ситуация на улицах Львова / Скриншоты из видео