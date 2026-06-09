Домогательства в МУС: главного прокурора, выдавшего ордер на арест Путина, отстранили от работы
Международный уголовный суд принял решение временно отстранить своего главного прокурора после завершения проверки по серьезным обвинениям. Окончательную судьбу чиновника будут определять государства-члены суда после рассмотрения дела.
Об этом говорится в документе, который был опубликован на сайте Международного уголовного суда.
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Что известно о деле Карима Хана?
Международный уголовный суд в Гааге принял решение об отстранении главного прокурора Карима Хана после завершения дисциплинарного разбирательства, связанного с обвинениями в сексуальных домогательствах. Исполнительный комитет суда большинством голосов признал, что в деле есть основания расценивать действия чиновника как серьезное нарушение.
Вопрос о его дальнейшем пребывании в должности передан на рассмотрение государств-членов МУС, которых насчитывается 125. В то же время в суде отмечают, что это решение не является окончательным и не означает автоматической отставки прокурора. Окончательное решение может быть принято только после специального голосования стран-участниц.
Обвинения против Карима Хана впервые появились в 2024 году. Его выдвинула сотрудница МУС, которая заявила о длительных случаях якобы принудительного поведения сексуального характера во время работы в штаб-квартире суда в Гааге. Сам Хан все обвинения отрицает.
Из-за скандала он уже ранее временно отстранился от руководства прокуратурой, которая занимается расследованием международных преступлений. Решение об отстранении принимали на основе материалов надзорного органа ООН, рекомендаций экспертной группы и письменных объяснений сторон процесса. Дальнейшие шаги будут зависеть от позиции стран-членов МУС.
Напомним, Карим Хан получил широкое международное внимание как прокурор Международного уголовного суда. В 2023 году именно по его инициативе МУС согласовал ордер на арест Владимира Путина в связи с депортацией и незаконным перемещением украинских детей.
Позже он также обращался в суд с требованием выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Это было связано с обвинениями в возможных военных преступлениях во время боевых действий в Секторе Газа в рамках войны против ХАМАС.