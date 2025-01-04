Канцлер Австрии Карл Нехаммер объявил, что подаст в отставку

Федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер 4 января объявил, что он вскоре подаст в отставку. Причиной этого стали неудачные попытки сформировать коалицию в правительстве.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение австрийского канцлера в соцсети Х, ранее известной как твитер, а также на Euronews.

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Что сказал Нехаммер о своей отставке

Карл Нехаммер заявил, что его Австрийская народная партия и социал-демократы не смогли договориться по ключевым вопросам в формировании следующего правительства страны. Поэтому он подаст в отставку в ближайшие дни.

Мы долго и честно пытались договориться. Сейчас невозможна договоренность с Социал-демократической партией Австрии по существенным вопросам. Народная партия придерживается своих обещаний: мы не согласимся на меры, которые являются антиэффективными или антибизнесовыми, или новыми налогами. Поэтому мы прекращаем переговоры с социал-демократами и не будем их продолжать,

– сказал канцлер Австрии.

Стоит отметить, что партия NEOS вместе с консервативной Австрийской народной партией (ÖVP) канцлера Австрии Карла Нехаммера и левоцентристскими социал-демократами пытались сформировать трехпартийную правящую коалицию после того, как правая Австрийская партия свободы победила на национальных выборах в сентябре.

Однако впоследствии NEOS вышла из переговоров, поэтому осталось дискутировать только Народной партии и социал-демократам.

Лидер Neos Беате Майнль-Рейзингер заявила, что прогресс невозможен и что "фундаментальные реформы" не были согласованы. Она сообщила другим лидерам партии, что члены Neos "не будут продолжать" переговоры.

Переговоры затянулись после того, как все другие партии отказались сотрудничать с лидером Партии свободы Гербертом Киклем, который занял первое место на выборах с 29,2% голосов. Эта партия выступает за ужесточение миграционной политики, а также за сокращение европейской помощи Украине.

После отставки Нехаммера следующим шагом являются новые выборы. Правая Австрийская партия свободы приветствовала такую возможность, поскольку опросы общественного мнения показывают, что их поддержка только выросла после выборов. Согласно опросу, проведенным по заказу газеты Der Standard, в декабре эта правая партия повысила свою поддержку до 35% голосов избирателей.

Австрийский канцлер ушел и в отставку с лидера партии

Кроме отставки с должности федерального канцлера Австрии, Карл Нехаммер решил покинуть пост лидера Австрийской народной партии. Теперь там должны избрать нового председателя, который потенциально мог бы сформировать коалицию с Австрийской партией свободы.

Одним из вероятных кандидатов на эту должность, по данным журналистов Kurier, является экс-канцлер страны Себастьян Курц. Также на эту должность рассматривают: генерального секретаря Торгово-промышленной палаты Вольфганга Гаттманнсдофера, а также министра конституции Каролайн Эдтштадлер.

По данным издания, заместитель губернатора Нижней Австрии Штефан Пернкопф и председатель ячейки партии в Нижней Австрии Йохен Даннингер рассматриваются как вице-канцлеры, если Австрийская народная партия одержит победу на выборах.