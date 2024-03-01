Так, рассказывая о “пережитом” во время разговора с российским президентом, Карлсон признался, что некоторые слова Путина показались ему "тупыми".
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Путин повел себя "по-детски"
Американский пропагандист имел в виду попытку главы Кремля "очернить Украину", в частности обозвав ее граждан – нацистами.
Сам термин "денацификация", которую Путин назвал одной из причин вторжения на территорию суверенного государства, Карлсон так и не понял. Он сказал, что "денацификация" – "одна из самых тупых вещей, которую он когда-либо слышал".
Кроме того, Такер заметил, что называть нацистом кого-то в 2024 году нелепо, ведь на сегодня никакого нацистского движения не существует. Пропагандист подчеркнул, что Путин может не любить украинских националистов, но обвинять их в "нацизме" – это "очень по-детски".
Не понимает, но слушает
У Путина отреагировали на высмеивание. И попытались оправдать американского пропагандиста. Так, пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что Карлсон – американский журналист со своим мировоззрением. Никто не имел целью его в чем-то убеждать.
Однако, в отличие от других, похвалил Песков Карлсона, тот, мол, пытается выслушать разные точки зрения и представить их своим слушателям.
Да, он американец, многого не понимает, но он слушает,
– отметил пресс-секретарь Путина.
Интервью Карлсона и Путина: что известно
- В начале февраля Такер Карлсон прибыл в Москву с амбициозной целью – записать интервью с Путиным.
- Этот поступок американца вызвал большое возмущение среди лидеров цивилизованного мира. В ЕС рассматривали возможность введения санкции против Карлсона, ведь его действия не имеют ничего отличного от того, чем занимается, скажем, Соловьев или Скабеева, распространяя пропаганду.
- Ночью 9 февраля интервью таки вышло. Большую часть разговора Путин читал Карлсону лекции по истории. Российский диктатор не мог остановиться. Он традиционно доказывал, что Украины как самостоятельного государства никогда не существовало, и якобы Россия имеет право на ее земли.