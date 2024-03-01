Так, розповідаючи про "пережите" під час розмови з російським президентом, Карлсон зізнався, що деякі слова Путіна видалися йому "тупими".
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Путін повівся "по-дитячому"
Американський пропагандист мав на увазі спробу очільника Кремля "очорнити Україну", зокрема обізвавши її громадян – нацистами.
Сам термін "денацифікація", яку Путін назвав однією із причин вторгнення на територію суверенної держави, Карлсон так і не зрозумів. Він сказав, що "денацифікація" – "одна з найтупіших речей, яку він коли-небудь чув".
Крім того, Такер зауважив, що називати нацистом когось у 2024 році недолуго, адже на сьогодні жодного нацистського руху не існує. Пропагандист підкреслив, що Путін може не любити українських націоналістів, але звинувачувати їх у "нацизмі" – це "дуже по-дитячому".
Не розуміє, але слухає
У Путіна відреагували на висміювання. І спробували виправдати американського пропагандиста. Так, прессекретар Дмітрій Пєсков зазначив, що Карлсон – американський журналіст зі своїм світоглядом. Ніхто не мав на меті його в чомусь переконувати.
Однак, на відміну від інших, похвалив Пєсков Карлсона, той, мовляв, намагається вислухати різні точки зору і представити їх своїм слухачам.
Так, він американець, багато чого не розуміє, але він слухає,
– зазначив речник Путіна.
Інтерв'ю Карлсона і Путіна: що відомо
- На початку лютого Такер Карлсон прибув до Москви із амбітною ціллю – записати інтерв'ю із Путіним.
- Цей вчинок американця викликав неабияке обурення серед лідерів цивілізованого світу. У ЄС розглядали можливість введення санкції проти Карлсона, адже його дії не мають нічого відмінного від того, чим займається, скажімо, Соловйов або Скабєєва, поширюючи пропаганду.
- Вночі 9 лютого інтерв'ю таки вийшло. Більшу частину розмови Путін читав Карлсону лекції з історії. Російський диктатор не міг зупинитися. Він традиційно доводив, що України як самостійної держави ніколи не існувало, і начебто Росія має право на її землі.