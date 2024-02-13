Мы должны его забанить, – литовский евродепутат о Карлсоне, который взял интервью у Путина
Литовский евродепутат раскритиковал американского "журналиста" Такера Карлсона, который посетил Москву и взял интервью у президента России Владимира Путина.
В эксклюзивном интервью 24 Каналу Пятрас Ауштрявичюс назвал американского конспиролога "полезным идиотом", который "часто хочет навредить". К тому же "всегда находит способ, как это сделать".
Смотрите также Сенат США проголосовал за выделение помощи Украине на более чем 60 миллиардов долларовАнонс. В этом материале – лишь отрывок из интервью Ауштрявичюса корреспондентке нашего издания. Полная версия будет опубликована 13 февраля в 16:00. Следите за 24 Каналом, чтобы ничего не пропустить.
Здоровая реакция на интервью Путина и Карлсона
Ауштрявичюс убежден, что действия Карлсона могут навредить и являются сознательной провокацией, которая подорвет доверие к СМИ на Западе. По словам евродепутата, американский "журналист" знал, на что идет, и осознавал, что провоцирует скандал.
Я бы сказал, что это делается намеренно. Представьте, сколько месседжей Путин направил этим интервью или встречей... Я надеюсь, что реакция, общая реакция на это интервью будет действительно удивительно негативной для самого Карлсона. Мы должны его забанить,
– констатировал Пятрас Ауштрявичюс.
Литовский евродепутат отметил, что попытка взять интервью у Путина не демонстрирует желание к плюрализму – то есть многоголосия в публичном пространстве. Она лишь портит репутацию американской медиасферы.
"К сожалению, он (Карлсон – 24 Канал) не представляет плюрализм, которым мы так наслаждаемся на Западе. Я назвал бы это персонализированным идиотизмом, который рискует подорвать доверие к СМИ на Западе", – добавил политик.
Больше о скандальном разговоре
- Такер Карлсон – бывший работник телеканала Fox News, который связывают с Республиканской партией и непосредственно Дональдом Трампом. Долгое время он выпускал в эфир шоу, на котором рассказывал аудитории конспирологические теории.
- Сейчас Карлсон в свободном плавании, однако он продолжает влиять на людей. В частности, недавно конспиролог посетил Москву, где взял интервью у президента Владимира Путина.
- Оправдывал Карлсон такой шаг тем, что западная аудитория якобы должна знать позицию обеих сторон войны из первых уст. В конце концов, в течение двух часов разговора Путин не сказал ничего нового.
- Кремлевский главарь рассказал Карлсону свою, вымышленную версию истории от Руси до наших дней. Кроме того, повторил тезисы пропаганды о "денацификации" Украины и другие глупости.