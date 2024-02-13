Мы должны его забанить, – литовский евродепутат о Карлсоне, который взял интервью у Путина

Литовский евродепутат раскритиковал американского "журналиста" Такера Карлсона, который посетил Москву и взял интервью у президента России Владимира Путина.

В эксклюзивном интервью 24 Каналу Пятрас Ауштрявичюс назвал американского конспиролога "полезным идиотом", который "часто хочет навредить". К тому же "всегда находит способ, как это сделать".

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Здоровая реакция на интервью Путина и Карлсона

В этом материале – лишь отрывок из интервью Ауштрявичюса корреспондентке нашего издания. Полная версия будет опубликована 13 февраля в 16:00. Следите за, чтобы ничего не пропустить.

Ауштрявичюс убежден, что действия Карлсона могут навредить и являются сознательной провокацией, которая подорвет доверие к СМИ на Западе. По словам евродепутата, американский "журналист" знал, на что идет, и осознавал, что провоцирует скандал.

Я бы сказал, что это делается намеренно. Представьте, сколько месседжей Путин направил этим интервью или встречей... Я надеюсь, что реакция, общая реакция на это интервью будет действительно удивительно негативной для самого Карлсона. Мы должны его забанить,

– констатировал Пятрас Ауштрявичюс.

Литовский евродепутат отметил, что попытка взять интервью у Путина не демонстрирует желание к плюрализму – то есть многоголосия в публичном пространстве. Она лишь портит репутацию американской медиасферы.

"К сожалению, он (Карлсон – 24 Канал) не представляет плюрализм, которым мы так наслаждаемся на Западе. Я назвал бы это персонализированным идиотизмом, который рискует подорвать доверие к СМИ на Западе", – добавил политик.

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