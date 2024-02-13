Пропагандист Карлсон заявил, что Путин якобы готов пойти на "серьезный компромисс по Украине"

Американский пропагандист Такер Карлсон, который накануне взял интервью у Владимира Путина, выдал очередное заявление. Он уверяет, что российский президент якобы готов пойти на "серьезный компромисс по Украине".

Соответствующий тезис пропагандист озвучил во время своего выступления на Всемирном правительственном саммите в Дубае. Он заявил, что Владимир Путин якобы готов к компромиссам.

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Такер заговорил что-то о дипломатии

Сама работа лидеров любой страны на этой планете, кроме, возможно, США в период однополярного мира, заставляет находить компромисс. Это то, что называется дипломатией. И Путин среди их числа,

– заявил Карлсон.

Он добавил, что после интервью разговаривал с Владимиром Путиным не под запись. Правда, пропагандист решил не озвучивать всех деталей того, о чем он общался с российским президентом, когда камеры выключили.

Единственное, что он заявил, что у него сложилось впечатление, что глава страны-агрессора якобы стремится завершить войну в Украине. Напомним, что в самом интервью Путин так и не ответил, почему напал на нашу страну. Зато провел 30-минутную историческую лекцию.

Можем предположить, что во время саммита пропагандист Карлсон просто решил озвучить то, что Владимир Путин хотел бы донести до мирового сообщества. Ведь он не только заявил о якобы готовности завершить войну, но и отметил, что "промышленный потенциал России значительно серьезнее, чем мы думали". Последние слова, вероятно, должны были бы поколебать уверенность союзников и партнеров Украины и заставить их отступить.

Кулеба раскритиковал интервью Путина

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что в ночь на 10 февраля российские военные ударили по Немышлянскому району Харькова. В результате попадания в нефтебазу растеклось топливо. Это повлекло пожар в 15 домах, в которых как пострадали, так и погибли люди.

Сегодня вы позволяете Путину распространять свою безумную пропаганду геноцида, а на следующий день он наносит удар по Харькову, убив семь человек. Интервью с Путиным в 2024 году – это все равно, что дать слово Гитлеру в 1944 году,

– подчеркнул Кулеба.

Глава МИД подчеркнул, что Владимира Путина нужно как можно скорее победить, а не помогать ему распространять кровожадную ложь.