Говорит, что взял жвачку: кандидат в президенты Польши Навроцкий шокировал жестом на теледебатах
- Кандидат в президенты Польши Кароль Навроцкий попал в скандал из-за жеста на телевизионных дебатах, после чего его заподозрили в наркозависимости.
- Навроцкий объяснил свой поступок использованием никотиновых пакетиков, которые он называет жвачкой, и предложил оппоненту пройти тест на наркотики.
Кандидат в президенты Польши Кароль Навроцкий оскандалился на телевизионных дебатах с Рафалом Тшасковским. Он сделал странный жест, после которого поляки в соцсетях заподозрили его даже в наркозависимости.
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Навроцкий употребил снюс
Поскольку общественность так интересуется мной, она имеет право знать. Я называю эти никотиновые пакетики жвачкой. Мне приятно, что это вызвало общественный интерес,
– добавил он.
Кандидат в президенты Польши также пригласил тех, кто имеет "какие-то нездоровые предложения", пройти открытые тесты на физическую подготовку и здоровье.
Что такое снюс?
Это разновидность бездымного табака. Он происходит из Швеции, где очень популярен. Его употребляют, поместив под верхнюю губу. Всюду Евросоюзе, кроме Швеции, продажа снюса с табаком запрещена. Однако, никотиновые пакетики без табака иногда также называют снюсом – и они легальны в Польше.
Кароль Навроцкий употребил снюс в прямом эфире: смотрите видео
Несмотря на скандал, Кароль Навроцкий заявил, что после дебатов "чувствовал себя победителем" и добавил, что "все было по плану и сценарию".
А на следующий день он даже предложил оппоненту пройти тест на наркотики.
Свой поступок политик объяснил тем, что так отреагировал на рассказы Рафала Тшасковского "о своих мнимых успехах в Варшаве".
"Я подумал себе, что это именно тот момент, когда никотиновый пакетик пригодится", – добавил Навроцкий.