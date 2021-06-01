В первый день лета в Карпатах лежит снег, а температура минусовая: впечатляющее фото

В Украине началось календарное лето. Впрочем, на горе Поп Иван Черногорский все еще настоящая зима. Там до сих пор лежит снег, а температура – ниже нуля.

Горные спасатели рассказали о ситуации по состоянию на 8:20. Обсерватория на горе припорошена снегом.

Обратите внимание Лето будет адским: синоптики прогнозируют в Украине аномальную жару

Видимость там ограничена – до 30 метров. Облачно, ветер юго-восточный, до 10 – 12 метров в секунду. Температура воздуха опустилась до -1 градуса.



1 июня в Карпатах лежит снег / Фото поисково-спасательного поста

Реакция сети

Пользователи фейсбука в комментариях к сообщению выражают искреннее удивление. В частности, предполагают, что такие погодные "качели" – предвестник сильной жары.

"А в прошлом году был 0";

"Ну как там говорят "не май месяц";

"А лето где ???";

"Островок стабильности в этом фейсбучике";

"Ледниковый период";

"Хорошо, что зимнюю одежду еще не спрятал".

Когда придет настоящее лето

Синоптик Наталья Диденко ранее назвала точную дату начала температурного лета. По ее словам, потепление придет в Украину аж с 11 июня.

В это время температура поднимется до +20...+25 градусов. Зато до этого в Украине будет довольно прохладно, большинство регионов накроют дожди.