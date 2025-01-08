12-летний мальчик спускался по красно-черной трассе и в какой-то момент столкнулся с защитной сеткой. Об этом 24 Канал пишет со ссылкой на журналиста Виталия Глаголу.

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Трагедия на курорте "Плай"

Собственные источники Виталия Глаголы сообщили, что на горнолыжном курорте на границе Львовской и Закарпатской областей мальчик на большой скорости влетел в защитную сетку. В результате удара он получил тяжелую травму головы. У ребенка остановилось сердце до приезда медиков. Врачи применили дефибриллятор, но реанимировать мальчика не удалось.

Полиция устанавливает обстоятельства происшествия

Сотрудники Стрыйского районного управления полиции выяснили, что погибший мальчик приехал из Киева на отдых с родителями. Он получил смертельную травму во время спуска с горы на лыжах.

Сейчас полицейские проводят первоочередные следственные действия.

На горнолыжном курорте "Плай" медики пытались реанимировать ребенка: видео

Опасность в Карпатах

Зимой Карпатские горы опасны для отдыхающих. Недавно с горы Брескул сошла большая лавина с объемом снега 1 280 метров кубических. К счастью, людей там не было, поэтому обошлось без пострадавших и погибших. Спасатели просят туристов пока воздержаться от походов в горы.