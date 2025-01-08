12-річний хлопчик спускався червоно-чорною трасою і в якийсь момент зіткнувся з захисною сіткою. Про це 24 Канал пише з посиланням на журналіста Віталія Глаголу.

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Трагедія на курорті "Плай"

Власні джерела Віталія Глаголи повідомили, що на гірськолижному курорті на межі Львівської та Закарпатської областей хлопчик на великій швидкості влетів у захисну сітку. Внаслідок удару він отримав важку травму голови. У дитини зупинилося серце до приїзду медиків. Лікарі застосували дефібрилятор, але реанімувати хлопчика не вдалося.

Поліція встановлює обставини події

Співробітники Стрийського районного управління поліції з'ясували, що загиблий хлопчик приїхав з Києва на відпочинок з батьками. Він отримав смертельну травму під час спуску з гори на лижах.

Наразі поліцейські проводять першочергові слідчі дії.

На гірськолижному курорті "Плай" медики намагалися реанімувати дитину: відео

Небезпека у Карпатах

Взимку Карпатські гори небезпечні для відпочивальників. Нещодавно з гори Брескул зійшла велика лавина з об'ємом снігу 1 280 метрів кубічних. На щастя, людей там не було, тому обійшлося без постраждалих і загиблих. Рятувальники просять туристів поки що утриматися від походів у гори.