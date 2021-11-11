В Карпатах лежит снег, а температура поднялась до нуля: живописные фото
Погода в украинских Карпатах завораживает. Небо там чистое, но на вершинах все еще лежит снег. На столбиках термометров – ноль градусов.
Утром 11 ноября на горе Поп Иван Черногорский – ясная погода. Это информация по состоянию на 7:30, сообщили горные спасатели.
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Какая погода в горах 11 ноября
Температура воздуха впервые за несколько дней поднялась до нуля. Ведь с начала недели она была минусовой, вплоть до -5 градусов. Ветер на вершине сейчас юго-западный, до 3 – 4 метров в секунду.
На горе – ясно / Фото Черногорского горного поисково-спасательного поста
Погода в украинских Карпатах
- Первый снег выпал в украинских Карпатах еще 21 сентября. Температура воздуха тогда опустилась до -6 градусов.
- Холоднее всего на горе Поп Иван Черногорский было 9 октября. Тогда столбики термометров опустились до -9 градусов.
В Украине – довольно холодно
Днем 11 ноября по всей Украине будет прохладно, а ночью ударят морозы, вплоть до -7 градусов. Самой теплой погоды следует ожидать жителям западных регионов. Там прогнозируют до +12. А вот на Востоке столбики термометров опустятся до +2...+4. Украинский синоптик Наталья Диденко объяснила, что все это обусловлено антициклоном.