В Карпатах лежит снег, а температура поднялась до нуля: живописные фото

Погода в украинских Карпатах завораживает. Небо там чистое, но на вершинах все еще лежит снег. На столбиках термометров – ноль градусов.

Утром 11 ноября на горе Поп Иван Черногорский – ясная погода. Это информация по состоянию на 7:30, сообщили горные спасатели.

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Какая погода в горах 11 ноября

Температура воздуха впервые за несколько дней поднялась до нуля. Ведь с начала недели она была минусовой, вплоть до -5 градусов. Ветер на вершине сейчас юго-западный, до 3 – 4 метров в секунду.



На горе – ясно / Фото Черногорского горного поисково-спасательного поста

Погода в украинских Карпатах

Первый снег выпал в украинских Карпатах еще 21 сентября. Температура воздуха тогда опустилась до -6 градусов.

Холоднее всего на горе Поп Иван Черногорский было 9 октября. Тогда столбики термометров опустились до -9 градусов.

В Украине – довольно холодно

Днем 11 ноября по всей Украине будет прохладно, а ночью ударят морозы, вплоть до -7 градусов. Самой теплой погоды следует ожидать жителям западных регионов. Там прогнозируют до +12. А вот на Востоке столбики термометров опустятся до +2...+4. Украинский синоптик Наталья Диденко объяснила, что все это обусловлено антициклоном.