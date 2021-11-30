В Карпатах метель, мороз и ограниченная видимость: фото заснеженных гор
Источник:24 канал
На вершинах украинских Карпат 30 ноября властвует зимняя погода. Там падает снег, а температура воздуха опустилась ниже 0 градусов.
В последний день осени в горах погода уже зимняя. На высокогорье лежит много снега.
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Погода в Карпатах
По информации Черногорского горного поисково-спасательного поста, 30 ноября, в 09:00 на горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 40 метров. На вершине дует юго-западный ветер, который разгоняется до 8 – 10 метров в секунду.
Кроме того, на горе царит метель. Столбики термометров показывают -12 градусов.
На горе Поп Иван Черногорский мороз и метель / Фото Черногорского спасательного поста
Снег падает и на популярных горнолыжных курортах Буковель и Драгобрат, а также на горе Тростян, Захар Беркут и Красия. Там температура воздуха тоже опустилась ниже 0 градусов.
В Карпатах падает снег: скриншоты с камер наблюдения
Прогноз погоды на 30 ноября
- Синоптики прогнозируют в большинстве областей сухой и солнечный день. Осадки в виде дождя и мокрого снега пройдут на Волыни, Львовщине, Закарпатье, Херсонщине, Донетчине, Луганщине и в Крыму. Температура воздуха будет колебаться от 0 до +12 градусов.
- Однако сильные ветры не будут отступать, поэтому синоптики объявили штормовое предупреждение на Западе и Юге.