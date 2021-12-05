В Карпатах снегопад: спасатели объявили угрозу схождения лавин
Источник:ГСЧС
В ГСЧС объявили 3 уровень опасности из-за угрозы схождения снежных лавин. В частности, это касается высокогорья в Закарпатской области.
Спасатели отметили тщательную подготовку в случае планирования походов в горы. В частности, объективно оценивать свои силы.
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Погода 5 декабря в Карпатах
В связи с интенсивным приростом снежного покрова, 5 декабря, в высокогорье восточной части Закарпатской области удержится значительная снеголавинная опасность,
– говорится в сообщении ГСЧС.
По данным Укргидрометцентра в Карпатах возможны сильные снегопады, из-за чего синоптики объявили ІІ уровень опасности. Поэтому в ГСЧС призывали не выходить на маршруты в такую погоду. Однако в противном случае просят регистрировать свои походы в горных поисково-спасательных подразделениях. Это можно сделать онлайн на сайте Службы спасения западного региона.
Правила безопасности на случай угрозы схождения лавины
Источник: ГСЧС
- избегайте походов в горы во время мощных снегопадов;
- определите перед путешествием маршрут своего движения;
- следите за предупреждениями об изменении погоды;
- избегайте мест возможного схода лавин;
- если вы слышите приближение лавины, то сохраняйте спокойствие и немедленно прячьтесь за скалу. Прижмите колени к животу и склоните голову. Дышите через одежду.
Если вы попали в лавину
- отбросьте все вещи и примите горизонтальное положение по отношению к лавине;
- плавающими движениями старайтесь выбраться на поверхность, ведь после остановки снег сразу уплотняется;
- вокруг лица создайте свободное пространство для лица, чтобы дышать;
- не кричите, ведь лавина поглощает звуки, а вы будете только тратить энергию;
- сообщите спасателям о своем местонахождении. Не паникуйте и не позволяйте себе заснуть;
- если вы самостоятельно выбрались из лавины, то окажите помощь возможным другим пострадавшим.
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