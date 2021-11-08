В Карпатах трагически погиб бизнесмен Анатолий Рыбак

На Закарпатье трагически погиб ивано-франковский предприниматель Анатолий Рыбак. Он являлся владельцем городской сети мясных магазинов.

О смерти предпринимателя в Фейсбуке сообщил его друг Роман Ивасишин. Трагедия произошла в субботу, 6 ноября, возле Новоселицы Хустского района.

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Когда состоится прощание с Рыбаком

Отпевание – 8 ноября в 19:00, в доме скорби по улице Ребета, 3.

– 8 ноября в 19:00, в доме скорби по улице Ребета, 3. Похороны – 9 ноября в 10:00, в доме скорби по улице Ребета, 3.

Подробности о гибели бизнесмена

Как пишет "Галка", в ГСЧС Закарпатской области сообщили, что в тот день во время катания на квадроцикле погиб мужчина из Ивано-Франковска. Соответствующий вызов спасатели получили около 16:00. Приблизительно через 8 часов тело погибшего доставили в село Нижний Студеный и передали правоохранителям.

Что говорят в полиции

Закарпатские правоохранители уточнили изданию, что трагедия произошла в урочище Елковатое возле Новоселицы Хустского района. Бизнесмен ехал по лесу на квадроцикле, во время движения транспорт опрокинулся и придавил его. Травмы оказались смертельными.

Полиция открыла уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта водителями.

Текст сообщения Романа Ивасишина в фейсбуке:

Трагически ушел из жизни друг, товарищ, вдохновитель, единомышленник по многим вопросам, очень сильный мотиватор – Анатолий Рыбак. Отпевание состоится 8 ноября 2021 года. в 19:00 в Доме скорби на улице Ребета, 3, город Ивано-Франковск. Похороны пройдут завтра, 9 ноября, в 10:00 в Доме скорби на улице Ребета, 3.