Про смерть підприємця у фейсбуці повідомив його друг Роман Івасишин. Трагедія сталася у суботу, 6 листопада, біля Новоселиці Хустського району.

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Коли відбудеться прощання з Рибаком

Парастас – 8 листопада о 19:00, у будинку смутку на вулиці Ребета, 3.

– 8 листопада о 19:00, у будинку смутку на вулиці Ребета, 3. Похорон – 9 листопада о 10:00, у будинку смутку на вулиці Ребета, 3.

Подробиці про загибель бізнесмена

Як пише "Галка", у ДСНС Закарпатської області повідомили, що у той день під час катання на квадроциклі загинув чоловік з Івано-Франківська. Відповідний виклик рятувальники отримали близько 16:00. Приблизно через 8 годин тіло загиблого доставили до села Нижній Студений й передали правоохоронцям.

Що кажуть у поліції

Закарпатські правоохоронці уточнили виданню, що трагедія сталася в урочищі Ялинковате, що біля Новоселиці Хустського району. Бізнесмен їхав по лісу на квадроциклі, під час руху транспорт перекинувся й придавив його. Травми виявилися смертельними.

Зверніть увагу! Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту водіями.

Текст допису Романа Івасишина у фейсбуці:

Трагічно пішов з життя друг, товариш, натхненник, однодумець у багатьох питаннях, дуже сильний мотиватор – Анатолій Рибак. Парастас відбудеться сьогодні, 8 листопада 2021 року. о 19:00 у Будинку смутку на вулиці Ребета, 3, місто Івано-Франківськ. Похорон відбудеться завтра, 9 листопада, о 10:00 у Будинку смутку на вулиці Ребета, 3.