В Карпатах второй день ищут мужчин, которые потерялись на снегоходах
Источник:ГСЧС
На Закарпатье потерялись три человека. Они вечером 4 декабря поехали в горы на снегоходах и пропали. Уже известно, где находятся двое из них.
Мужчины исчезли в районе долины Руна Турье-Реметовской территориальной общины Ужгородского района.
Кстати Господствует зима: в Карпатах лежит снег, а температура опустилась до -9 градусов
Телефонная связь появляется
Отметили, что телефонная связь с мужчинами периодически появляется. Поэтому спасатели направляют их и двигаются навстречу.
К поискам привлекли 4 горных отделения. Одни прочесывают район горной долины Руна Ужгородского района, другие – горную местность вблизи села Пашковцы. В целом привлекли 20 спасателей и 4 единицы техники, а также 6 волонтеров и 2 машины.
Два человека уже на турбазе
Так, в 13:10 двое мужчин вышли на связь. Они сообщили, что находятся на турбазе "Девур" в селе Лумшоры Ужгородского района. Однако третьего мужчину до сих пор ищут. Ситуацию осложняет туман.
В Карпатах – снеголавинная опасность
В горах уже царит настоящая зима. На вершине горы Поп Иван зафиксировали отметку в -9 градусов.
Из-за существенного прироста снежного покрова 5 декабря на высокогорье восточной части Закарпатской области есть угроза схода лавин. Спасатели объявили 3 уровень опасности.
В Карпатах ищут троих мужчин, смотрите видео: