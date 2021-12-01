Карпаты покрыты снегом: в горах продолжаются метели
Источник:24 канал
Украинские Карпаты несколько дней подряд продолжает засыпать снегом. На вершинах плохая видимость и мороз до -10 градусов.
1 декабря в горах настоящая зимняя погода. Там идет снег и пощипывает мороз.
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Погода в Карпатах в первый день зимы
По информации Черногорского горного поисково-спасательного поста, в 08:25 1 декабря на горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 40 метров.
На вершине также усилился юго-западный ветер, он разгоняется до 10-11 метров в секунду. Температура воздуха опустилась до -11 градусов. На горе продолжается метель.Напомним: спасатели рекомендуют воздержаться от походов в горы в такую погоду, ведь это опасно для жизни.
На горе Поп Иван метели / Черногорский спасательный пост
Снег идет и на популярных горнолыжных курортах Буковель, Драгобрат, Плай, а также на горе Тростян, Захар Беркут и Красия. Там царит морозная погода.
Карпаты покрыты снегом: Скриншоты с камер наблюдения
Прогноз погоды на первые дни декабря
Синоптики прогнозируют потепление в первые дни зимы. Столбики термометров 2 и 3 декабря местами поднимутся до +12…+14 градусов. Однако уже с 4 декабря часть областей охватит морозная погода, будет идти снег.