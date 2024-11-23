Зимний апокалипсис в Карпатах: спасатель показал непогоду на высокогорье

Высокогорье Карпат накрыла настоящая зимняя непогода. Там наблюдается значительное ухудшение погодных условий.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на горных спасателей Прикарпатья. Температура воздуха упала до -13 градусов по Цельсию.

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Какая ситуация в высокогорье Карпат

Около 09:00, 23 ноября, спасатели сообщили об ухудшении погодных условий в высокогорье Карпат.

На горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена, метель. Ветер западный 10 – 13 метров в секунду. Температура воздуха -13 градусов по Цельсию. В течение суток выпало большое количество свежего снега, местами переметы достигают более метра,

– говорится в сообщении.

Непогода бушует в Карпатах / Фото горных спасателей Прикарпатья

В то же время спасатель Василий Фицак выложил в Facebook видео, в котором показал, как в высокогорье Черногоры свирепствует погода.

Погода свирепствует в высокогорье Черногоры: смотрите видео

По его словам, сугробы снега местами достигают 150 сантиметров.

"Лицо обмерзает в считанные минуты", – рассказал спасатель.

Также спасатели рассказали, что по состоянию на 09:00 в урочище Заросляк был туман, высота снежного покрова составляет 70 сантиметров, ветер юго-западный, а температура воздуха составляла -8 градусов по Цельсию.