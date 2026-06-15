Немецкий министр по вопросам цифровизации написал треть своих речей с помощью ИИ

Карстен Вильдбергер, занимающий пост министра цифрового развития Германии, готовил свои публичные выступления с помощью технологий искусственного интеллекта.

К таким выводам пришли журналисты Die Zeit.

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Как немецкий министр использовал ИИ?

Журналисты проанализировали 30 речей Вильдбергера с помощью сервиса Pangram, который позволяет определять тексты, созданные с помощью ИИ.

По итогам анализа, 22 выступления были полностью созданы людьми, еще 7 речей министра содержали фрагменты, подготовленные с помощью нейросетей.

При этом одно из выступлений было полностью сгенерировано искусственным интеллектом. Как сообщает издание, эту речь Вильдбергер произнес в Вашингтоне 24 июля, выступая перед Атлантическим советом.

Еще четыре из семи выступлений министра, которые частично базировались на материалах, подготовленных ИИ, прозвучали в Бундестаге.

В то же время отрицать использование новейших технологий в министерстве не стали. Там уточнили, что Вильдбергер применяет такие инструменты, однако окончательная ответственность за содержание речей всегда остается за человеком.

Кстати, один из случаев использования ИИ спровоцировал скандал в Польше. Марианна Шрайбер, баллотирующаяся на пост мэра Кракова, начала свою избирательную кампанию с видеоролика, в котором она снимает украинский флаг и бросает его на землю, а также выбрасывает флаг ЕС в мусорный бак. "Польскость — это нормальность", — говорила Шрайбер и призывала поддержать ее кандидатуру на выборах.

Стоит также в целом отметить, что внедрение искусственного интеллекта уже существенно влияет на рынок труда, меняя спрос на профессии. В частности, все больше востребованы специалисты по кибербезопасности, которые могут выявлять уязвимости в цифровых системах, анализировать программный код и реагировать на утечки информации.

В то же время некоторые профессии оказываются под угрозой автоматизации: по оценкам экспертов, работа специалистов по вводу данных может быть заменена ИИ на 98%, а корректоров — на 92%.