Бои за Северодонецк и попытки наступления на Востоке: карта боевых действий на 4 июня
Источник:Liveuamap
В Украине продолжаются 101-е сутки полномасштабного российского вторжения. Наиболее напряженной ситуация остается на Востоке нашего государства.
Украинские воины продолжают мужественно давать отпор оккупантам. В Генштабе Вооруженных Сил сообщили актуальную информацию по состоянию на 101-й день полномасштабной войны.
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Ситуация на Востоке
Активные боевые действия продолжаются на Слобожанском направлении . В районе Шиповатого зафиксировали перемещение колонны техники кафиров с горючим и боеприпасами, а в обратном направлении эвакуировано около 100 единиц поврежденного вооружения и техники.
На Харьковском направлении российские кафиры сосредоточивают свои усилия на удержании уже занятых позиций. Захватчики нанесли ракетный удар по объекту транспортной инфраструктуры в Мохначе.
На Славянском направлении захватчики обстреляли из артиллерии Грушуваху, Татьяновку и Дубровно, чтобы снизить боевой потенциал Вооруженных Сил. Оккупанты пытались штурмовать Богородичное и наступать в районе Вернополья, однако безуспешно.
На Донецком направлении кафиры обстреливают позиции украинских войск на всей линии столкновения, используя минометы, артиллерию и авиацию.
Основные силы захватчики сосредоточили на Северодонецком и Бахмутском направлениях . В Северодонецке кафиры ведут штурмовые действия, в городе продолжаются бои. Также россияне пытались наступать в направлении Устиновки, однако безуспешно.
На Бахмутском направлении оккупанты также провели безуспешное наступление, однако были вынуждены отступить.
На Лиманском направлении оккупанты в районе Старого Каравана пытаются взять под контроль левый берег реки Северский Донец.
На Авдеевском и Кураховском направлениях кафиры ведут сковывающие действия.
Темпы продвижения русских захватчиков в направлении низкого из-за истощения личного состава и низкого боевого духа.
Ситуация на Юге
На Южнобужском направлении кафиры сосредоточились на позиционной обороне и пытаются атаковать позиции украинских войск.
На Бессарабском направлении , а также в Черноморской и Азовской морских операционных зонах ситуация без существенных изменений.
В Черном море в готовности к применению находятся 3 носителя крылатых ракет типа "Калибр". Стоит отметить, что вчера во время вечерних ракетных обстрелов нашей территории, силы ПВО сбили одну ракету над Одесщиной и еще 3 над Николаевщиной.
Карта боевых действий на 4 июня / Скриншот
Успехи ВСУ в Донецкой и Луганской областях
За прошедшие сутки наши военные отбили 9 атак кафиров и нанесли захватчикам немалые потери. Так украинские воины ликвидировали:
- 1 танк;
- и артиллерийскую систему;
- 6 боевых бронированных машин;
- 2 специальных бронированных автомобиля;
- 3 единицы автомобильной техники;
- 1 крылатую ракету;
- 3 беспилотника.