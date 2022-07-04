Враг форсировал Северский Донец, ВСУ отразили ряд штурмов: карта боевых действий по состоянию на 4 июля

Уже 131-й день украинская армия воюет с оккупантами за каждый метр земли. Самые тяжелые бои проходят сейчас на территории Донбасса.

Актуальную информацию о ситуации на фронте сообщили в Генштабе. О ситуации на разных направлениях – читайте дальше.

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Ситуация на Севере

Ситуация на северных направлениях фронта не претерпела существенных изменений в течение последних суток. Однако на Северском направлении российские оккупанты с территории Курской области атаковали позиции наших защитников и защитниц с помощью минометов и боевой авиации в районе Васильковского, Белополья, Бачевска и Волковки Сумской области.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация осталась неизменной.

Ситуация на Востоке

На Харьковском направлении российские оккупанты сосредоточились на сковывании действий наших войск, чтобы не допустить контрнаступления. Для этого захватчики используют авиацию. В то же время нашим воинам удалось отразить штурм Прудянки.

На Славянском направлении с помощью штурмовых действий россияне пытаются захватить Богородичное, Мазановку и Долину. Боевые действия продолжаются.

Оккупанты проводят перегруппировку для восстановления своего наступления. Именно для этого захватчики переместили батальонно-тактическую группу из района Изюма в Снежковку и развернули дополнительные подразделения ствольной артиллерии.

На Донецком направлении оккупанты пытаются вытеснить наши войска на рубеж Северск – Федоровка – Бахмут.

В то же время на Краматорском направлении оккупанты, проведя артиллерийскую подготовку, форсировали реку Северский Донец и закрепились в районе Лисичанска и Белогоровки.



Ситуация на Востоке на 4 июля / Скриншот

На Бахмутском направлении оккупанты обстреливают позиции наших воинов из ствольной и реактивной артиллерии вдоль всей линии столкновения. Захватчики нанесли массированные ракетные удары в районах Покровского, Берестового, Спорного и Углегорской ТЭС.

При поддержке артиллерии россияне пытались идти в наступление и штурмовать Васильевку, Берестовое, Спорное, Клиновое и Майорск, но безрезультатно.

В то же время на Авдеевском и Кураховском направлениях оккупанты пытались штурмовать Победу и Марьинку. С помощью штурмовой авиации россияне нанесли удары по Марьинке и Авдеевке.

На Новопавловском и Запорожском направлениях российские оккупанты обстреливают позиции украинских воинов, чтобы не допустить их перемещения на другие направления фронта.

Ситуация на Юге

На Южнобужском и Таврическом направлениях российские оккупанты сосредоточили свои усилия на возвращении контроля над Ивановкой, Потёмкиным и Мирным и недопущении контрнаступления ВСУ в Николаевской и Херсонской областях.

Захватчики совершенствуют оборудование инженерных позиций в районе Нововоскресенского. Кроме того, опасаясь контрнаступления ВСУ, оккупанты переместили 17 вагонов боеприпасов с территории оккупированного Крыма.



Карта боевых действий на 4 июля / Скриншот