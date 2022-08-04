ВСУ отразили несколько наступлений оккупантов: карта боевых действий по состоянию на 4 августа

российские оккупанты пытаются улучшить свои позиции на нескольких направлениях фронта. Однако ВСУ дают отпор врагу и успешно отбивают атаки и штурмы.

Войска агрессора обстреливают позиции украинских сил из артиллерии, танков и авиации. Также враг пытается проводить штурм сразу на нескольких направлениях, но не имеет успеха.

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Активизация армии Беларуси

В Генштабе ВСУ сообщили, что на Волынском и Полесском направлениях подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи по усилению охраны участка белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях.

В то же время в частях сил специальных операций армии в Беларуси отмечено проведение проверки боевой готовности.



Боевые действия в Украине 3 августа 2022 года / Фото Liveuamap

Войска агрессора в очередной раз обстреляли Сумскую и Черниговскую области. Из ствольной артиллерии враг ударил по районам Медведевки Черниговской области и Краснополья и Мирополья Сумской области.

В направлении Байрак – Гусаровка продолжаются боевые действия

На Харьковском направлении противник произвел огненное поражение из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Харьков, Лебяжье, Борщева, Дементиевка, Коробочкино, Большие Проходы, Русские Тишки, Старый Салтов, Прудянка, Питомник, Цуповка.

Также, как сообщили в Генштабе, оккупанты предприняли попытку наступления в направлении Байрак – Гусаровка. Там боевые действия продолжаются.



В направлении Байрак – Гусаровка продолжаются боевые действия / Фото Liveuamap

Какая ситуация на Донбассе

Одна из самых напряженных ситуаций на фронте остается на Донбассе. оккупанты пытаются наступать на нескольких направлениях с целью захватить Краматорск, Славянск и Бахмут.

На Славянском направлении зафиксированы обстрелы неподалеку от Богородичного, Дибривного, Мазановки, Карнауховки, Чепиля и Гусаровки. Оккупанты пытались продвинуться в направлении Довгенькое – Богородичное. Однако враг получил отпор и отошел.



Враг пытался продвинуться в направлении Довгенькое – Богородичное / Фото Liveuamap

На Краматорском направлении враг совершал обстрелы возле Северска, Николаевки, Стародубовки, Спорного, Кривой Луки, Верхнекаменского, Григорьевки, Серебрянки, Райгородка и Калеников. Нанес авиационный удар неподалеку от Спирного.

Противник вел наступательный бой в направлении Яремовка – Долина, однако не имел успеха и отошел.

На Бахмутском направлении противник задействовал ствольную и реактивную артиллерию в районах населенных пунктов Яковлевка, Майское, Кодема, Покровское, Раздолевка, Курдюмовка, Зайцево, Бахмут и Соледар. Нанес авиаудары вблизи Яковлевки, Соледара и Кодемы.

Оккупанты пытались улучшить тактическое положение на направлениях Стряповка – Соледар, Доломитное – Майское, Возрождение – Вершина, Покровское – Бахмут, Васильевка – Яковлевка, Семигорье – Вершина. Во всех указанных направлениях враг успеха не имел и отошел. Ведет наступательные действия в направлении Новолуганска – Кодема, боевые действия продолжаются.



Враг ведет наступательные действия в направлении Новолуганска – Кодема / Фото Liveuamap

На Авдеевском направлении противник обстрелял районы Песков, Пречистовки, Шевченко, Владимировки, Невельского, Нетайлового и Красногоровки. Вел штурмовые действия в направлениях Лозово – Пески и Веселое – Пески, успеха не имел, отошел.

На направлении Александровка – Марьинка продолжаются боевые действия

На Новопавловском и Запорожском направлениях зафиксированы обстрелы из артиллерии и танков возле Железнодорожного, Варваровки, Марьинки, Гуляйполя, Новоселки, Гуляйпольского и Темировки.

Враг нанес авиаудар недалеко от Новополя. Продолжаются боевые действия по направлению Александровка – Марьинка.

На Южнобужском направлении противник совершал обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах Николаева, Прибугского и еще 25 населенных пунктов. Враг продолжает ведение воздушной разведки БПЛА.



россияне обстреляли Николаев / Фото Liveuamap

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