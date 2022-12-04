Где враг обороняется, а где – наступает: карта боевых действий по состоянию на 4 декабря

В Украине продолжается 284-й день полномасштабной войны с Россией. Украинские воины продолжают давать героическое сопротивление оккупантам, которые до сих пор пытаются захватить нашу землю.

Актуальную информацию о ситуации на фронте рассказали в Генштабе Вооруженных сил Украины. Об этом информирует 24 канал.

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Ситуация на разных участках фронта

В командовании Вооруженных Сил отмечают, что оккупанты могут в любой момент вновь массированно атаковать критическую и гражданскую инфраструктуру нашего государства, кроме того:

на Волынском и Полесском – все спокойно, россияне и белорусы пока не планируют повторное наступление;

на Северском направлении захватчики обстреляли из минометов следующие населенные пункты: Сопич и Тимофеевка Сумской области.

артиллерийские обстрелы на Слобожанском направлении подверглись районам более десяти населенных пунктов, в частности, среди них: Одноробовка, Стрелка, Нескучное, Терновая, Старица, Огурцово, Черняков, Чугуновка и Двуречная Харьковской области.

на Купянском и Лиманском направлениях путинские солдаты пытаются оборонять и обстреливают районы Синьковки, Табаевки, Берестового и Вишневого Харьковской области и Макеевки, Площадки и Белогоровки в Луганской области.

на Бахмутском и Авдеевском направлениях ситуация самая тяжелая, поскольку россияне пытаются наступать и осуществляют атаки с танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах Серебрянки, Верхнекаменского, Белогоровки, Яковлевки, Соледара, Бахмута, Курдюмовки, Водяного, Южного, Южного Первомайского, Невельского, Красногоровки, Веселого, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

на Новопавловском направлении русские захватчики выстраивают линию обороны и регулярно атакуют такие города и села: Большая Новоселка, Угледар, Пречистовка и Золотая Нива Донецкой области.

на Запорожском направлении артиллерийские обстрелы зафиксированы, в частности, у Орехова.

на Херсонском направлении оккупанты также обороняются и из минометов, ствольной, реактивной артиллерии бьют по позициям украинских войск, а также населенным пунктам Днепропетровской и Херсонской областей. От русского террора постоянно страдают мирные жители Херсона.

Актуальная карта боевых действий по состоянию на 4 декабря

Кроме того, стоит отметить, что украинская армия отразила атаки оккупантов в районах таких населенных пунктов: Площадка и Белогоровка Луганской области и Берестово, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Клищиевка, Андреевка, Курдюмовка Первомайское, Веселое, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

Подробно о ситуации под Бахмутом

Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый уверен, что Бахмут – это ключевая точка на всем участке фронта, поэтому враг непрерывно штурмует населенный пункт и пытается взять его силой. Однако стоит отметить, что на этом участке фронта наивысшая концентрация потерь у противника Только за 3 декабря 80 оккупантов были ликвидированы, а 68 ранены неподалеку от населенного пункта.

Военный эксперт Роман Свитан, комментируя ситуацию, отметил, что захватчики на Бахмутском направлении попали в "капкан", а украинское войско прямо-таки "перемалывает" в этом капкане путинских солдат и не позволяет им успешно наступать.