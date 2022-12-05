Огневой террор продолжается, но оккупантам дают отпор: карта боевых действий на 5 декабря
Источник:Генштаб ВСУ
Украина уже 285-й день ведет героическую борьбу против России. Более ожесточенные бои продолжаются на Востоке нашего государства, в то же время на Юге ситуация также остается напряженной.
Актуальную информацию о ситуации на фронте сообщили в Генштабе ВСУ. До сих пор сохраняется угроза ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуре по всей территории Украины.
Кстати Где враг обороняется, а где – наступает: карта боевых действий на 4 декабря
ВСУ отбивают атаки врага
За минувшие сутки украинские военные отразили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Площанка и Белогоровка в Луганской области и Берестовое, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Клещиевка, Андреевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.
Оккупанты бьют по Украине
За прошедшие сутки враг нанес 7 ракетных и 32 авиационных удара, а также совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам вдоль линии столкновения.
Какая ситуация на фронте
- На Волынском и Полесском направлениях ситуация без существенных изменений.
- На Северском направлении враг совершил минометные обстрелы населенных пунктов Сопычь, Сварково и Заруцкое Сумской области.
- На Слобожанском направлении обстрелам из разнокалиберной артиллерии, со стороны противника, подверглись районы населенных пунктов Тимофеевка, Стрелечья, Старица, Бугроватка, Огурцово, Волчанск, Бочково, Малая Волчья, Двуречная, Тавильжанка и Богдановское Харьковской области.
- На Купянском и Лиманском направлениях противник ведет оборону. Совершил обстрелы из танков и артиллерии по районам населенных пунктов Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крахмальное, Берестовое и Вишневое Харьковской области; Новоселовское, Мясожаровка, Макеевка, Площанка в Луганской области и Ямполевка и Андреевка Донецкой области.
- На Бахмутском и Авдеевском направлениях оккупанты сосредоточивают основные усилия на ведении наступательных действий и пытаются улучшить тактическое положение. Обстрелам из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Соледар, Часов Яр, Бахмутское, Бахмут, Константиновка, Клищиевка, Опытное, Курдюмовка, Зализное, Авдеевка, Первомайское, Водяное, Веселое, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.
- На Новопавловском и Запорожском направлениях враг ведет оборону. Огневого поражения потерпели районы населенных пунктов Новоселка, Нескучное, Золотая Нива и Пречистовка Донецкой области и Новоандреевка, Новоданиловка, Зализничное, Гуляйполе, Червоное и Дорожнянка Запорожской области.
- На Херсонском направлении враг обстрелял из артиллерии районы более 20 населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. Российские оккупанты не прекращают огневой террор гражданского населения города Херсона.
Карта боевых действий на 5 декабря
Украинские защитники уничтожают захватчиков
Подтверждено поражение Силами обороны района сосредоточение живой силы врага в Акимовском районе Запорожской области. Потери противника составляют до 30 военнослужащих ранеными и более 10 мертвыми.
Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 1 удар по позициям зенитных ракетных комплексов противника.
В то же время наши воины сбили вражеский вертолет Ка-52 и 4 БПЛА оккупантов.
Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны уничтожили 2 пункта управления, склад боеприпасов, район сосредоточения личного состава и ВВТ, а также один другой важный объект противника.
Напомним, что недавно украинские военные мастерски уничтожили российских наемников под Бахмутом.