Украинские военные отбросили врага возле Западного и Успеновки: обновленная карта Deep State

Силы обороны продолжают давить на врага. Украинские защитники смогли отбросить оккупантов в Харьковской области и в Покровском районе Донецкой области.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на аналитиков Deep State. Кроме того, ресурс уточнил линию соприкосновения в населенном пункте Черкасском Поричном Курской области России.

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Обновление карты Deep State

По состоянию на 5 марта Силы обороны оттеснили российских военных возле села Западное Купянского района Харьковской области и вблизи села Успеновка Покровского района Донецкой области.

Что происходит в Курской области: смотрите на карте

К слову, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отрицает наличие конфликта с командой Deep State, о котором писали СМИ.

Однако военный подчеркнул важность ограничений по обнародованию информации, ведь это прежде всего влияет на успех и безопасность украинских защитников. Генштаб ВСУ имел встречи с Deep State и, по словам Сырского, стороны нашли общий язык и сотрудничают.