О ситуации на поле боя рассказали в Генштабе ВСУ. Враг наступает на многих участках борьбы.

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Оборона захватчиков в Харьковской области

Наши военные отмечают, что на Слобожанском направлении противник вел военные боевые действия. Они преследовали цель удержать занятые рубежи и не допустить наступления ВСУ. Также оккупанты дистанционно минировали местность.



Карта боевых действий на 6 августа / Фото Liveuamap

В Харьковском направлении враг обстрелял из ствольной и реактивной артиллерии районы Прудянки, Слатиного, Питомника, Петровки, Коробочкиного, Мосьпанова и Замуловки. Бил из авиации возле Верхнего Салтова и Лебяжьего.



Бои в Харьковской области / Фото Liveuamap

Кроме того, россияне вели воздушную разведку БПЛА в районах населенных пунктов Лесное, Питомник, Рясне, Протопоповка, Пришиб и Норцовка.

Горячие бои на Донбассе

россияне до сих пор не оставили своей цели захватить весь регион. На Славянском направлении противник атаковал из артиллерии разных типов. Бил недалеко от Мазановки, Краснополья, Сулиговки, Карнауховки и Вернополья.

В Донецком направлении враг ведет наступательную операцию, основные усилия сосредотачивает на Бахмутском и Авдеевском направлениях. При этом оккупанты применяют штурмовую и армейскую авиацию.



Битва за Донбасс / Фото Liveuamap

На Краматорском направлении зафиксировали обстрелы возле Спирного и Ивано-Дарьевки. В Бахмутском направлении враг стрелял из танков, ствольной и реактивной артиллерии. Под обстрелы попали районы населённых пунктов Бахмутское, Торецк, Белогоровка, Краснополовка, Северное и Вершина. Нанес авиаудары вблизи Зайцева, Соледара, Бахмута и Берестового.

Обстрелы и неудачные попытки наступления

В Генштабе сообщили, что враг вел наступательные бои в направлениях Яковлевка – Вершина и Кодема – Зайцево. Но они были безуспешны, поэтому россияне отошли. Зато наступают в направлении Бахмута, продолжаются боевые действия.

На Авдеевском направлении были обстрелы врага из ствольной и реактивной артиллерии недалеко от Нью-Йорка, Первомайского, Водяного и Опытного. Россияне били авиацией возле Новоградского, Павловки и Пречистовки. Было вражеское наступление в направлении Лозовое – Невельское, но оккупанты отошли без успеха. Проводили перегруппировку.

Борьба за Юг

Наши воины сообщили, что на Новопавловском и Запорожском направлениях зафиксировали вражеские обстрелы из ствольной, реактивной артиллерии и танков в районах населенных пунктов Угледар, Павловка, Шевченко, Новоданиловка, Свободное Поле, Бурлацкое, Зеленое Поле, Зеленый Гай, Красное, Красное. россияне нанесли авиационные удары вблизи Марьинки, Малых Щербаков, Новоандреевки, Новоселки и Темировки.



Ситуация на Юге / Фото Liveuamap

Враг вел воздушную разведку БпЛА около Красногоровки, Новоселки и Таврического.

В Генштабе говорят, что в Южнобужском направлении противник ведет оборонительную операцию. Основные усилия сосредотачивают на том, чтобы удержать занятые районы и нанести максимальные потери подразделениям Сил обороны.

Как ВСУ наносят урон врагу

Каждый день наши воины ликвидируют все больше врагов. В частности, наши бойцы 5 августа уничтожили 6 вражеских складов и 2 пункта управления. За день украинские защитники нанесли 4 авиационных удара по скоплениям захватчиков. Кроме техники, бойцы ВСУ уничтожили и личный состав оккупационной армии.

Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович рассказывал, что 5 августа в Херсонской области случились просто замечательные вещи. По его словам, украинская авиация по плотности ударов показала такое, чего не видели за всю полномасштабную войну с россией. Защитники совершили несколько налетов, в каждом из которых участвовали 8 – 10 истребителей.

Также в оккупированных районах Запорожской и Херсонской областей снова взорвались склады оккупантов. Речь идет о Токмаке и Бериславщине. Накануне наши ВСУ уничтожили 3 склада врага.

Вы должны увидеть, как ВСУ уничтожают оккупантов: смотрите видео