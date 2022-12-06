Враг запускает ракеты по Украине, а ВСУ их мощно уничтожают: карта боевых действий на 6 декабря

На 286-й день войны самые ожесточенные бои происходят на востоке нашего государства. Враг наступает на некоторых направлениях, однако ВСУ дают ему достойный отпор.

Актуальную информацию на фронте сообщили в Генштабе ВСУ. 24 канал публикует карту боевых действий в Украине на 6 декабря.

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ВСУ отбивают вражеские атаки

За минувшие сутки ВСУ отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Верхнекаменное, Бахмут, Андреевка, Яковлевка, Соледар, Курдюмовка, Красногоровка Донецкой области.

Оккупанты не прекращают обстреливать Украину

За прошедшие сутки враг нанес массированный ракетный удар по объектам критической и гражданской инфраструктуры Украины. Под поражение попали жилые дома и объекты критической инфраструктуры Винницкой, Киевской, Николаевской, Одесской и других областей нашего государства.

Противник выпустил по территории Украины 70 ракет Х-101, Х-555, Х-22, Х-59, Х-31 и "Калибр". В общей сложности более 60 ракет оккупантов уничтожены подразделениями ПВО Сил обороны Украины.

За минувшие сутки враг нанес 17 авиационных ударов и совершил 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Какая сейчас ситуация на фронте

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений.

На Северском направлении враг совершил обстрелы из минометов и ствольной артиллерии населенных пунктов Сеньковка, Сосновка Черниговской области и Гомелевское, Мануховка, Александровка, Славгород Сумской области.

На Слобожанском направлении противник продолжает удерживать свои войска в приграничных районах Белгородской области. Обстрелы из танков, минометов, ствольной артиллерии подверглись районам населенных пунктов Волоховка, Ольховатка, Двуречная, Красное, Огурцово, Старица, Стрелечья, Тернова Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник ведет оборону. Совершил обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии районов населенных пунктов Берестово, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Песчаное, Крахмальное Харьковской области; Новоселовское, Стельмаховка Луганской области и Макеевка, Невское, Терны Донецкой области. Враг задействовал армейскую авиацию для ударов в районе населённого пункта Котляровка.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий, пытается улучшить тактическое положение. Обстрелы из танков и всего спектра артиллерии подверглись 20 населенным пунктам, в том числе Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Клищиевка, Белая Гора, Дружба, Авдеевка, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка Донецкой области. Враг нанес удары силами боевой авиации в районах населенных пунктов Спорное, Каменка, Марьинка.

На Новопавловском направлении враг ведет оборону. Совершил обстрелы из артиллерии разных типов районов населенных пунктов Богоявленка, Угледар и Пречистовка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлении враг ведет оборонительные действия. Совершил танковые и артиллерийские обстрелы районов более 16 населенных пунктов, граничащих с линией столкновения, в частности, населенных пунктов Времовка, Новополь Донецкой области, Ольговское, Дорожнянка, Зализничное, Плавни Запорожской области, а также Золотая Балка, Новоселка Херсонской области и города Херсон.

Карта боевых действий на 6 декабря

Украинские защитники уничтожают захватчиков

Наша авиация за прошедшие сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 5 ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины в сутки поразили 2 пункта управления, 8 районов сосредоточения личного состава и важный объект противника.

Напомним, недалеко от Бахмута украинские защитники уничтожили вражеский истребитель Су-24. Так, от одного бомбардировщика остались одни обломки.