Враг изо всех сил пытается наступать на Северодонецк: карта боевых действий на 7 июня

В Украине – уже 104 сутки полномасштабного вторжения России. Наши войска мужественно сопротивляются агрессору.

В Генштабе ВСУ рассказали о ситуации на фронте. Актуальную карту боевых действий можно увидеть дальше.

Вражеские корабли отогнали, привезли тела погибших защитников Мариуполя: основное за 103 день войны

Какая ситуация на границе с Беларусью

На Волынском и Полесском направлениях сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси. Ожидается, что численность белорусской армии увеличится до 80 тысяч человек в рамках южного оперативного командования. Чтобы укомплектовать эти части, придется брать находящуюся на хранении технику.

Что происходит на Донбассе

На Славянском направлении противник сосредотачивает основные усилия на продолжении наступления на направления населенных пунктов Изюм и Славянск. Пытается продвинуться в направлении населенных пунктов Довгенькое и Долина.

противник сосредотачивает основные усилия на продолжении наступления на направления населенных пунктов Изюм и Славянск. Пытается продвинуться в направлении населенных пунктов Довгенькое и Долина. Враг обстреливает позиции наших войск в районах населённых пунктов Базаловка, Бражковка, Грушуваха. В целях уточнения положения наших подразделений и корректировки огня артиллерии осуществляет воздушную разведку с применением беспилотника.

На Донецком направлении , кроме артиллерийских обстрелов, враг нанес авиаудары из самолетов и вертолетов. Основные усилия агрессор сосредоточил на Северодонецком и Бахмутском направлениях.

, кроме артиллерийских обстрелов, враг нанес авиаудары из самолетов и вертолетов. Основные усилия агрессор сосредоточил на Северодонецком и Бахмутском направлениях. На Лиманском направлении противник активных боевых действий не вел. Нанес ракетный удар по населенному пункту Николаевка в 4 км к востоку от Славянска. Враг продолжает штурм Северодонецка , боевые действия продолжаются. Наши воины наносят противнику потери.

противник активных боевых действий не вел. Нанес ракетный удар по населенному пункту Николаевка в 4 км к востоку от Славянска. Враг , боевые действия продолжаются. Наши воины наносят противнику потери. На Бахмутском направлении украинские войска успешно противодействовали и отразили наступление противника в направлениях населенных пунктов Нагорное, Берестово, Криничное, Роты.

В целях усиления группировки на направлениях Попасная, Николаевка враг осуществляет передислокацию подразделений.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг активных боевых действий не вел.

Что происходит в других регионах

На Северском направлении противник также активных действий не производил, признаков создания ударных группировок нет. В то же время кафиры обстреляли наши подразделения в районах населенных пунктов Ходыно и Большая Писаревка Сумской области.

На Харьковском направлении враг основные усилия сосредотачивается на содержании занятых рубежей, приграничных районов к северу от Харькова и сдерживании продвижения наших войск. Проводит дистанционное минирование местности в направлении наступления наших войск на Рубежное.

На Южнобужском направлении противник сосредотачивает основные усилия на улучшении своего тактического положения, содержании занятых рубежей, пополнении боеприпасов и горюче-смазочных материалов.



Актуальная карта боевых действий на 7 июня / Фото Liveuamap

Достижение наших ВСУ

Украинские вертолеты нанесли удары по скоплениям вражеских сил на Херсонщине, а самолеты – по складам боеприпасов на Николаевщине. Противник потерял более 20 человек и до 10 единиц военной техники.

За прошедшие сутки защитники и защитницы Украины на Донецком и Луганском направлениях отбили 10 атак врага, уничтожив:

1 танк,

3 артиллерийские системы,

2 боевые бронированные машины,

1 автомобиль и 2 склада с боеприпасами.

Подразделения противовоздушной обороны сбили 2 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".