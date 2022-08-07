ВСУ отражают вражеские штурмы и наступления на Донбассе: карта боевых действий на 7 августа
Источник:Liveuamap
Вооруженные Силы Украины сдерживают российских кафиров, пытающихся захватить украинскую территорию. Наиболее интенсивные бои продолжаются на Донбассе и на юге.
В строительстве Генштаба доложили о ситуации на фронте. Далее можно увидеть актуальную карту боевых действий.
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На Донбассе ВСУ отбивают вражеские штурмы
- В Славянском направлении россияне обстреливают населенные пункты. Гатыли, в частности, из артиллерии разных типов в районах Большой Камышевахи, Бражковки, Вернополья, Сулиговки, Карнауховки, Родного, Дибривного, Грушувахи, Богородичного, Норцовки и Залимана.
- оккупанты привлекают комплексы радиоэлектронной борьбы, чтобы усложнить ведение воздушной разведки. Они наступали в районе Богородичного и Долины, но успеха не имели.
- В Краматорском направлении враг открывал огонь из танков, ствольной и реактивной артиллерии. Обстрелы были в районах населенных пунктов Краматорск, Карповка, Северск, Верхнекаменное, Переездное, Григоровка, Донецкое, Райгородок, Звановка и Ивано-Дарьевка. Самолетами штурмовой авиации оккупанты нанесли авиаудару возле Спирного.
- россияне хотели наступать на Верхнекаменское, но наши защитники их отогнали.
- Кроме того, захватчики обстреливали окрестности Бахмута, Константиновки, Соледара, Зайцева, Яковлевки, Шумов, Кодемы, Белогоровки, Ивановки, Веселой Долины и Бахмутского, ударили вблизи Зайцева и Бахмута.
- Штурмовые действия враг вел на направлениях Владимировка – Яковлевка, Покровское – Бахмут, Возрождение – Вершина, Новолуганское – Зайцево. Однако наши бойцы удержали позиции и отбросили кафиров назад.
- Сейчас россияне наступают на направлениях Новолуганское – Кодема, Майское – Кодема, Семигорье – Зайцево. Там идут бои.
- Также враг нанес авиационные удары возле Никольского, Каменки, Авдеевки, Владимировки и Марьинки. Оккупанты наступали в направлениях Новобахмутовка – Красногоровка, Спартак – Авдеевка, Веселое – Пески, успеха не имели и отошли.
В Харьковской области захватчики также обстреливали из ствольной и реактивной артиллерии вдоль всей линии столкновения. С вертолетов нанесли авиаудары возле Верхнего Салтова и Пришиба.
Бои на Донбассе / Карта Liveuamap
На Юге захватчики пытаются удержать позиции
В Новопавловском и Запорожском направлениях россияне стреляют из ствольной и реактивной артиллерии. В частности, в районах населенных пунктов Полтавка, Степное, Трудовое, Новомихайловка, Белогорье, Новоандреевка, Новополь, Владимировка, Новоселка, Малая Токмачка, Времевка, Орехов, Железнодорожное, Степногорск, Темировка, Волшебное. Враг привлек авиацию возле Веселого, Новоданиловки, Малых Щербаков и Новоселки.
Также на Юге готовят из танков и всего спектра артиллерии по линии столкновения и в глубине обороны. россияне пытаются удержать занятые позиции. Они нанесли авиаудары возле Андреевки, Белогорки и Большого Артакового. Кроме того, вели интенсивную воздушную разведку беспилотниками.
Ситуация на Юге / Карта Liveuamap
В былорусе развертывают дополнительные силы ПВО
В Генштабе отметили, что на территории Беларуси российские войска развертывают дополнительные силы и средства противовоздушной обороны.
На Северском направлении противник обстрелял из артиллерии районы населённых пунктов Гай и Гремяч Черниговской области и Новые Вырки Сумской области.
Карта боевых действий / Карта Liveuamap