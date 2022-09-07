Наемники несут огромные потери на Харьковщине: карта боевых действий по состоянию на 7 сентября

Российские оккупанты сосредоточивают усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области, удержании временно захваченных районов Херсонской, части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей.

Об актуальной ситуации на разных фронтах рассказали в Генеральном штабе ВСУ.

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Какая обстановка в северных регионах

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. На других же направлениях враг вел обстрелы, в частности:

на Северском направлении зафиксировали минометные обстрелы в районах населенных пунктов Гай Черниговской области и Волфине, Засилье, Мануховке и Стукаловке Сумской области;

зафиксировали минометные обстрелы в районах населенных пунктов Гай Черниговской области и Волфине, Засилье, Мануховке и Стукаловке Сумской области; на Харьковском направлении враг нанес обстрелы в районах населенных пунктов Прудянка, Черноглазовка, Мироновка, Большие Проходы, Русская и Черкасская Лозовая, Русские и Черкасские Тишки.

Частные военные компании, действующие на временно захваченных территориях, в частности, в населенном пункте Александровка Харьковской области, понесут существенные потери.

Отдельные подразделения насчитывают более 40% тяжелораненых и убитых. Тела многих погибших не идентифицируются и считаются пропавшими без вести,

– рассказали в Генштабе.

Подразделения сил обороны удерживают занимаемые позиции и не дают врагу продвигаться вглубь территории Украины. Нашим воинам удалось успешно отразить атаки противника в районах населенных пунктов Григоровка, Зайцево, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина и Опросное.

Что происходит на Донбассе

Вражеские обстрелы не утихали и:

на Славянском направлении обстрелов со стороны оккупантов подверглись Славянск, Большая Камышеваха, Долина, Краснополье, Дмитровка и Довгенькое;

обстрелов со стороны оккупантов подверглись Славянск, Большая Камышеваха, Долина, Краснополье, Дмитровка и Довгенькое; на Краматорском направлении противник обстреливал районы Татьяновки, Кривой Луки, Спорного, Веселого и Григорьевки;

противник обстреливал районы Татьяновки, Кривой Луки, Спорного, Веселого и Григорьевки; на Бахмутском направлении совершал обстрелы из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Бахмутское, Соледар, Бахмут, Нью-Йорк, Зайцево, Веселая Долина, Майорск и Яковлевка;

совершал обстрелы из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Бахмутское, Соледар, Бахмут, Нью-Йорк, Зайцево, Веселая Долина, Майорск и Яковлевка; на Авдеевском направлении обстреляны Авдеевка, Опросное, Водяное, Тоненькое и Первомайское;

обстреляны Авдеевка, Опросное, Водяное, Тоненькое и Первомайское; на Новопавловском направлении активных наступательных действий враг не проводил, под огонь попали районы Марьинки, Красногоровки, Новомихайловки, Угледара, Сладкого, Шевченко, Золотой Нивы, Павловки и Времовки.



Что происходит на Донбассе / Фото Liveuamap

Какая ситуация на Юге

В южных регионах враг также обстреливал ряд населённых пунктов. В частности:

в Запорожском направлении оккупанты привлекли минометы, ствольную и реактивную артиллерию по районам населенных пунктов Новоандреевка, Малые Щербаки, Малая Токмачка, Щербаки, Белогорье, Новополь, Свободное Поле и Шевченко;

оккупанты привлекли минометы, ствольную и реактивную артиллерию по районам населенных пунктов Новоандреевка, Малые Щербаки, Малая Токмачка, Щербаки, Белогорье, Новополь, Свободное Поле и Шевченко; на Южнобужском направлении противник совершал обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии вдоль всей линии столкновения. Кроме того, враг вел воздушную разведку БПЛА – совершил 34 вылета.

Всего за прошедшие сутки враг нанес более 7 ракетных и 25 авиационных ударов по военным и гражданским объектам на территории Украины. Для этого совершил до 20 самолето-вылетов. В частности, пострадала инфраструктура в районах населенных пунктов Харьков, Большие Проходы, Белогорка, Костромка, Сухой Пруд и Безымянное.



Какая обстановка на Юге / Фото Liveuamap

Достижение ВСУ за сутки

В течение суток для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны осуществила 27 ударов и уничтожила склад боеприпасов, нанесла поражение по почти 40 опорным пунктам и местам скопления живой силы и техники.

В общем, подразделения противовоздушной обороны наших войск по разным направлениям уничтожили:

самолет Су-25,

вертолет Ка-52,

БПЛА,

5 крылатых ракет типа "Х-101".



Карта боевых действий на 7 сентября / Фото Liveuamap

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