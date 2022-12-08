ВСУ мощно уничтожают оккупантов, а они – убегают с фронта: карта боевых действий на 8 декабря

Россияне пытаются удержать оккупированные территории, но ВСУ уверенно продвигаются. Однако на Донбассе враг все еще наступает.

О ситуации на фронте доложили в утренней сводке Генштаба ВСУ. 24 канал покажет, как выглядит карта боевых действий на 8 декабря.

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Украинские военные отбивают атаки врага

За минувшие сутки ВСУ отбили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Терновая Харьковской области, Стельмаховка, Площанка, Краснопоповка и Белогоровка на Луганщине и Белогоровка, Берестово, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Курдюмовка, Майорск, Марьинка, Новомихайловка Донецкой области.

Оккупанты наносят удары по Украине

За минувшие сутки враг нанес 7 ракетных и 16 авиационных ударов, совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Какая ситуация на всех направлениях

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На Северском направлении враг совершил артиллерийские и минометные обстрелы населенных пунктов Хреновка и Гремяч Черниговской области и Нововасиловка, Улиця, Чернацкое и Середина Буда Сумской области.

На Слобожанском направлении обстрелам из танков и артиллерии подверглись районы населенных пунктов Уды, Ветеринарное, Старица, Огурцово, Волчанские Хутора, Амбарное, Бологовка, Двуречная и Каменка Харьковской области.

На Купянском направлении противник обороняется. Обстрелял районы населенных пунктов Купянск, Синьковка, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крахмальное, Берестовое и Первомайское Харьковской области и Стельмаховка и Андреевка Луганской области.

На Лиманском направлении зафиксировано огненное поражение врагом районов Грековки, Макеевки и Площанки Луганской области и Тернов, Дибровы и Григорьевки Донецкой области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник не оставляет попыток идти в наступление. Обстрелам из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись населенные пункты Верхнекаменное, Спорное, Белогоровка, Соледарь, Бахмутское, Бахмут, Клищиевка, Курдюмовка, Дружба, Зализное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском и Запорожском направлениях враг обороняется. Совершил артиллерийские и минометные обстрелы районов Угледара, Богоявленки, Пречистовки и Золотой Нивы Донецкой области.

На Херсонском направлении враг ведет оборонительные действия, проводит усиление группировки войск. Зафиксировано артиллерийское поражение более 15 населенных пунктов, недалеко от линии столкновения. Среди них – Золотая Балка, Качкаровка, Львово, Токаревка, Инженерное, Антоновка, Днепровское Херсонской области. Также под огонь попали остров Белогрудый и города Херсон и Николаев.

Карта боевых действий на 8 декабря

Захватчики бегут с войны

Во временно оккупированном городе Ясиноватая Донецкой области, во время перевозки одного из подразделений оккупационных войск на боевые позиции сбежали около 20 человек с оружием из ранее заключенных. В результате проведения розыскных действий три беглеца уничтожены.

Оккупанты проводят мобилизацию

На временно занятой территории Запорожской области с целью пополнения текущих потерь российские оккупанты планируют мобилизовать местных жителей. В частности, в городе Мелитополь Запорожской области замечена выдача повесток мужчинам призывного возраста с требованием прибыть в военный комиссариат в ближайшее время.

ВСУ мощно уничтожают захватчиков

Наша авиация за прошедшие сутки нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 2 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.

В то же время, наши воины сбили ударный БпЛА типа "Shahed-136" и разведывательный дрон "Орлан".

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за минувшие сутки поразили 6 пунктов управления, 5 районов сосредоточения личного состава, позицию артиллерии и 2 боеприпаса противника.

Напомним, что с начала вторжения в Украину оккупанты потеряли по меньшей мере 92 740 своих солдат.