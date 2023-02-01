Враг продолжает попытки наступления на 4 направлениях: карта боевых действий по состоянию на 1 февраля

Россия готовится к новому наступлению и активизировалась в Донбассе. Силы обороны сдерживают оккупантов на разных направлениях и пытаются нанести наибольшие потери врагу.

Актуальную информацию о ситуации на фронте сообщили в Генштабы Вооруженных сил Украины. На 1 февраля украинские воины продолжают давать мощный отпор врагу.

Важно Новый пакет военной помощи Украине от США и уничтоженные оккупанты: хронология 343 дня войны

Вражеские атаки на фронте

За прошедшие сутки россияне нанесли по Украине 5 авиационных и 6 ракетных ударов. Кроме того, враг более 65 раз открывал огонь из реактивных систем залпового огня в Сумской, Харьковской, Николаевской и Херсонской областях.

Оккупанты не оставляют попыток наступлений на Лиманском и Бахмутском направлениях, понеся колоссальные потери, и продолжают осуществлять неудачные операции на Новопавловском и Авдеевском направлениях.

В течение суток украинские защитники и защитницы отразили вражеские атаки в районах 8 населенных пунктов Донбасса:

Ямполевки;

Спорного;

Раздолевки;

Благодатного;

Красной Горы;

Бахмута;

Клещеевки;

Павловки.

Оккупанты продолжают обстреливать из минометов, танков и артиллерии населенные пункты вдоль линии фронта.

Карта боевых действий по состоянию на 1 февраля

Удары сил обороны по враждебным позициям

Силы обороны продолжают давать героический отпор врагу и наносить ему колоссальные потери. За прошедшие сутки украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения врага и 2 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов. В то же время, ракетчики и артиллеристы поразили 13 районов сосредоточения живой силы противника, 1 пункт управления и 1 состав боеприпасов.

За прошедшие сутки украинские воины успешно ликвидировали и уничтожили: