ВСУ уничтожили вертолеты и 45 ракет врага: карта боевых действий по состоянию на 1 ноября

Российские оккупанты пытаются удержать временно захваченные территории. Впрочем, Вооруженные Силы Украины продолжают уничтожать захватчиков и гнать их с нашей земли.

Враг не прекращает вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях. К тому же противник наносит удары по критической инфраструктуре и домам гражданского населения.

Важно Почти 200 ударов по врагу и минус 2 "Аллигатора": защитники Юга подытожили сутки

Враг атакует Украину

За прошедшие сутки враг нанес 60 ракетных и 15 авиационных ударов, совершил более 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Удары получили районы более 50 населенных пунктов, в частности: Соледар, Угледар, Яковлевка, Веселое Донецкой области.

Какая ситуация на фронте

Захватчики совершали обстрелы:

на Слобожанском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Ольховатка, Волчанск, Гатище, Стрелечья и Ветеринарное;

на Купянском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Кучеровка, Стельмаховка, Мясожаровка, Петропавловка;

на Лиманском направлении – из артиллерии разных типов в районах населенных пунктов Невское, Белогоровка, Раздолевка, Спорное, Григоровка и Берестово;

на Бахмутском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Зеленополье, Клещиевка, Бахмут, Бахмутское и Соледар;

на Авдеевском направлении – из танков и разнокалиберной артиллерии в районах населенных пунктов Марьинка, Водяное, Красногоровка, Первомайское и Невельское;

на Новопавловском и Запорожском направлениях – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Времовка, Угледар, Полтавка, Ольговское, Малиновка, Павловка, Новоданиловка.

На Южнобужском направлении огневое поражение потерпели районы более двадцати населенных пунктов вдоль линии столкновения.

Где ВСУ уничтожают захватчиков: смотрите карту

ВСУ уничтожают оккупантов

Украинские защитники за прошедшие сутки нанесли по врагу 14 ударов. Под удар попали районы сосредоточения вооружения и военной техники, опорные пункты и позиции комплексов противовоздушной обороны противника.

На разных направлениях наши подразделения противовоздушной обороны сбили 4 вертолета, 2 БпЛА и 45 вражеских крылатых ракет.

Воины ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили 2 пункта управления, 3 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и другие важные военные объекты российских оккупантов.

У россиян большие потери

Украинские защитники деоккупировали поселок Невское на Луганщине. Они ликвидировали сразу целую батарею из 5 САУ 152 мм "Мста-С".

В российском Белгороде жители жалуются полицейским на цинковые гробы с пакетами, разбросанные в городе.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что ликвидировали около 300 беспилотников. Таким образом, военные уничтожают и иранские дроны, используемые Россией.

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