Силы обороны отразили атаки около 12 населенных пунктов: карта боевых действий за 10 февраля

В Донецкой и Луганской областях продолжаются мощные бои. Россияне пытаются прорвать оборону у Бахмута и Соледара.

Ситуация на фронте на 352-й день полномасштабной войны все еще динамична. 24 Канал анализирует карту боевых действий по данным Генштаба и Deepstate.

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Линия фронта на Востоке

За сутки русские войска продолжили наступление на линии Сватово-Кременная.

По данным Генштаба, украинские войска отбили атаку россиян возле Стельмаховки, что в 15 километрах к западу от Сватового и возле Белогоровки.

Направление Кременной: показываем на карте

Российские войска продолжают наземные атаки у Бахмута. Кроме того, ВСУ отразили российские атаки на сам Бахмут; к северо-востоку от Бахмута близ Вымки и Федоровки; к северу от Бахмута у Красной Горы и Парасковеевки; и к западу от Бахмута вблизи Иванвисского и Времен Яр.

В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска отразили российские штурмы вблизи Авдеевки, к северу от Авдеевки в районе Новокалинового и вдоль западной окраины Донецка в районе Водяное, Первомайское, Веселое, Красногоровка, Марьинка.

Также украинские защитники отразили российские штурмы вблизи Богоявленка и Пречистовки.

Что происходит по другим направлениям

На Запорожском направлении огневого поражения понесли районы населенных пунктов Времовка и Новополь на Донетчине и Темировка, Ольговское, Староукраинское, Гуляйполе, Красное, Степное, Щербаки, Новоандреевка, Орехов, Новоданиловка, Малая Токмачка и Волшебное Запорожской области.

Линия фронта на Запорожском направлении: карта

На Херсонском направлении от вражеского огня пострадали районы 22 населенных пунктов: Качкаровка, Токаревка, Веселое, Антоновка, Садовое, Камышаны, Берегово и Херсон.

Оккупанты продолжают осуществлять фильтрационные мероприятия на временно занятой территории Херсонской области. В городе Голая Пристань сотрудники ФСБ Российской Федерации проводят проверки документов и личных вещей местных жителей, особое внимание уделяют телефонам.

В Генштабе сообщили, что россияне привезли в поселок Мирное Запорожской области наемников из так называемого ППК "вагнер".

На Волыни ситуация без изменений

В Генштабе отметили, что на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях без изменений, признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

В то же время бстрелы получили районы 27 населенных пунктов: Сеньковка и Гай Черниговской области; Нововасиловка, Студенок, Волфин, Басовка, Николаевка, Александровка, Большая Писаревка на Сумщине и Уды, Ветеринарное, Казачья Лопань, Малые Проходы, Старица и Двухлетняя Харьковской области.